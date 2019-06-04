Що приховують Меган Маркл і Кейт Міддлтон: про що розповів почерк герцогинь

Почерк розсекретив характер герцогинь
Меган Маркл і Кейт Міддлтон, між якими нерідко виникали конфлікти, потрапили в поле огляду експерта, який виявив за почерком відмінні риси герцогинь, а також про їх можливі секрети.
"У прекрасного почерку Меган Маркл багато завитків, які, з одного боку, привертають до неї увагу, але з іншого, свідчать, що вона тримає дистанцію", - розповіла Лоу.
Меган Маркл (фото: GettyImages)
Щодо Міддлтон зазначається, що її почерк зовсім протилежний почерку Маркл, а отже свідчить про наявність інших рис характеру.
"Не те, щоб він краще або гірше, просто відображає зовсім іншу особу. Лист Кейт є гнучким, орієнтованим на майбутнє, спрощеним, оригінальним, що вказує на її прагнення створити гармонію", - стверджує фахівець.
Кейт Міддлтон (Getty Images)
Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон шокувала вбивством оленя.
Ми писали, що Меган Маркл покине свій будинок. Вона хоче повернутися на батьківщину в США, щоб зустрітися з друзями і познайомити їх з Арчі.
Раніше Кейт Міддлтон порушила протокол з Єлизаветою II. Інцидент стався під час заходу Chelsea Flower Show, де зібралася сім'я.