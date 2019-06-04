Що приховують Меган Маркл і Кейт Міддлтон: про що розповів почерк герцогинь

Колаж РБК-Україна

Почерк розсекретив характер герцогинь

Меган Маркл і Кейт Міддлтон, між якими нерідко виникали конфлікти, потрапили в поле огляду експерта, який виявив за почерком відмінні риси герцогинь, а також про їх можливі секрети.

"У прекрасного почерку Меган Маркл багато завитків, які, з одного боку, привертають до неї увагу, але з іншого, свідчать, що вона тримає дистанцію", - розповіла Лоу.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Щодо Міддлтон зазначається, що її почерк зовсім протилежний почерку Маркл, а отже свідчить про наявність інших рис характеру.

"Не те, щоб він краще або гірше, просто відображає зовсім іншу особу. Лист Кейт є гнучким, орієнтованим на майбутнє, спрощеним, оригінальним, що вказує на її прагнення створити гармонію", - стверджує фахівець.

Кейт Міддлтон (Getty Images)

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон шокувала вбивством оленя.

Ми писали, що Меган Маркл покине свій будинок. Вона хоче повернутися на батьківщину в США, щоб зустрітися з друзями і познайомити їх з Арчі.

Раніше Кейт Міддлтон порушила протокол з Єлизаветою II. Інцидент стався під час заходу Chelsea Flower Show, де зібралася сім'я.