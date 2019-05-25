Серьезная оплошность? Кейт Миддлтон нарушила протокол с Елизаветой II

Кейт Миддлтон и королева Елизавета (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Миддлтон и Елизавета II стали темой обсуждения в сети

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ранее сообщила о важном событии в своей жизни, нарушила протокол. Связано это с поцелуем в щеку королевы Великобритании Елизаветы II, о чем заявляет издание The Mirror.

Инцидент произошел во время мероприятия Chelsea Flower Show, где собралась королевская семья. На цветочной выставке члены семьи поприветствовали друг друга.

В частности, королева отметила, что супруги выглядят элегантно, а затем поцеловала их. Миддлтон, в свою очередь, ответила ей тем же. Именно это в последующем и стало поводом для обсуждения.

Королева Елизавета, Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Фанаты Елизаветы II посчитали, что Кейт нарушила протокол, поскольку та не имела права прикасаться губами к щеке монарха. Однако, как отмечает издание, на "менее формальных" мероприятиях родственники часто целуют в щеку Елизавету II, что не запрещено правилами.

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