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Что скрывает королева: интересные факты из жизни Елизаветы II

STYLERПерсоны    20.10.2019 - 16:49
Что скрывает королева: интересные факты из жизни Елизаветы II
Елизавета II (фото: Getty Images)

Елизавета II празднует свой день рождения два раза

Некоторые моменты из жизни Елизаветы II скрыты за завесой тайны, несмотря на то, что она публичная личность. О жизни королевы окружающие имеют мало представления, поэтому, чтобы внести ясность, мы решили рассказать самые необычные факты о королеве.

Начать стоит с того, что после рождения Елизавета была только 3-й претенденткой на трон, и никто не ожидал, что она когда-нибудь станет королевой. Но дядя Елизаветы отрекся от престола, и короновали ее отца, Георга VI. Таким образом, она стала прямой наследницей.

В 1945 году королева вступила в женские отряды самообороны. Она никогда не принимала участие в боевых действиях, зато получила специальность механика и еще много полезных навыков.

Что скрывает королева: интересные факты из жизни Елизаветы IIЕлизавета II (фото: Getty Images)

Впервые Елизавета встретила своего будущего мужа Филиппа Маунтбаттена, когда ей было всего 8 лет. Она влюбилась в него с первого взгляда, но сначала Филипп не проявлял ответных чувств. Вся семья Елизаветы противилась их браку, но вопреки всему Елизавета вышла замуж за любимого человека в 21 год.

Также интересно то, что королева 2 раза празднует свой день рождения: в кругу семьи и официально в начале лета. Данная традиция была введена Эдуардом VII и до сих пор пользуется спросом.

Кроме того, можно заметить, что Елизавета носит одежду только ярких цветов и только произведенную в Британии. Это позволяет ей быть заметной в толпе и выделяться.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри планируют сменить место жительства.

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