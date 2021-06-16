Скованные цепью влюбленные из Харькова ошарашили заявлением

Влюбленные из Харькова Александр и Виктория, которые в День святого Валентина в Киеве сковали себя цепью за руки и прожили так четыре месяца, заявили о разрыве своих отношений.

Об этом пара рассказала в Instagram-stories .

"Друзья. К нашему большому сожалению, мы заканчиваем наши взаимоотношения. Это все стало прошлым, к которому мы всегда будем относиться с уважением", - заявила пара.

Скриншот с Instagram

Интересно, что некоторые пользователи сети сначала этому не поверили, и подумали, что это шутка. Но Александр и Виктория отметили, что они серьезно заявили о своем решении.

Скриншот с Instagram

По состоянию на сегодняшний день, 16 июня, пара была закована цепью 123 дня.

Завтра, 17 июня, цепь будут снимать в присутствии эксперта "Книги рекордов Украины".