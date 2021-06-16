Скуті ланцюгом закохані з Харкова приголомшили заявою
Закохані з Харкова Олександр і Вікторія, які в День святого Валентина в Києві скували себе ланцюгом за руки і прожили так чотири місяці, заявили про розрив своїх відносин.
Про це пара розповіла в Instagram-stories.
"Друзі. На наш превеликий жаль, ми закінчуємо наші взаємини. Це все стало минулим, до якого ми завжди будемо ставитись з повагою", - заявила пара.
Скріншот з Instagram
Цікаво, що деякі користувачі мережі спочатку цьому не повірили, і подумали, що це жарт. Але Олександр і Вікторія зазначили, що вони серйозно заявили про своє рішення.
Скріншот з Instagram
Станом на сьогодні, 16 червня, пара була закута ланцюгом 123 дні.
Завтра, 17 червня, ланцюг зніматимуть в присутності експерта "Книги рекордів України".
Нагадаємо, в травні було три місяці з того моменту як вони себе закували в ланцюг. Тоді закохані говорили, що поки не готові її знімати. Крім того, вони заявляли, що хочуть продати ланцюг на аукціоні і вели переговори про це.
Також закохані планували розковують вже в РАГСі, оскільки Олександр зробив своїй дівчині пропозицію, і вона погодилася.
Раніше закохані скаржилися на серйозні проблеми. У них з'явилися сварки з приводу безладу в будинку. Пізніше Олександр почав скаржитися на набряклість руки, і роздуті вени.
Історії кохання Олександра та Вікторії багато років - вони то сходилися, то розходилися.