Скуті ланцюгом закохані з Харкова приголомшили заявою

Закохані з Харкова Олександр і Вікторія, які в День святого Валентина в Києві скували себе ланцюгом за руки і прожили так чотири місяці, заявили про розрив своїх відносин.

Про це пара розповіла в Instagram-storie s.

"Друзі. На наш превеликий жаль, ми закінчуємо наші взаємини. Це все стало минулим, до якого ми завжди будемо ставитись з повагою", - заявила пара.

Скріншот з Instagram

Цікаво, що деякі користувачі мережі спочатку цьому не повірили, і подумали, що це жарт. Але Олександр і Вікторія зазначили, що вони серйозно заявили про своє рішення.

Скріншот з Instagram

Станом на сьогодні, 16 червня, пара була закута ланцюгом 123 дні.

Завтра, 17 червня, ланцюг зніматимуть в присутності експерта "Книги рекордів України".