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Влюбленные, которые сковали себя цепью, передумали разъединяться: есть новые планы

Новина українською →
Киев , Пятница 14 мая 2021 18:33
Влюбленные, которые сковали себя цепью, передумали разъединяться: есть новые планы Коллаж РБК-Украина: скованная цепью пара из Харькова рассказала о планах
Автор: Styler

Влюбленные из Харькова Александр и Виктория, которые в День святого Валентина в Киеве сковали себя цепью за руки и прожили так три месяца, пока не готовы снимать цепи.

Об этом сообщает журналистка Инна Бондарь, которая сопровождала пару во время всего эксперимента, пишет сайт ТСН.

Решение быть в дальнейшем скованными Александр и Виктория объясняют тем, что цепь решили продать на аукционе. Сейчас они ведут об этом переговоры.

Кроме того, влюбленные запланировали расковываться уже в ЗАГСе, ведь Саша сделал предложение Виктории и она согласилась.

О своем решении приковаться пара не жалеет.

Влюбленные, которые сковали себя цепью, передумали разъединяться: есть новые планыВлюбленные, которые сковали себя цепью, передумали разъединяться: есть новые планыВлюбленные, которые сковали себя цепью, передумали разъединяться: есть новые планыВлюбленные, которые сковали себя цепью, передумали разъединяться: есть новые планыВлюбленные, которые сковали себя цепью, передумали разъединяться: есть новые планы

Фото: Саша и Вика сковали себя цепью в феврале (instagram.com/wecontacted)

Тем временем, в реестре рекордов Украины зафиксировали, что все пломбы остались целы. Но нить, которая держала пломбу, протерлась, поэтому эксперт повесит новую, чтобы фиксировать продолжение рекорда.

Ранее мы писали о том, что скованные цепью влюбленные из Харькова уже жалуются на серьезные проблемы.

А также рассказывали о том, что у скованных цепью влюбленных началась паника из-за здоровья. У Виктории появились раны на руках.

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