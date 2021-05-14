Влюбленные, которые сковали себя цепью, передумали разъединяться: есть новые планы

Влюбленные из Харькова Александр и Виктория, которые в День святого Валентина в Киеве сковали себя цепью за руки и прожили так три месяца, пока не готовы снимать цепи.

Об этом сообщает журналистка Инна Бондарь, которая сопровождала пару во время всего эксперимента, пишет сайт ТСН .

Решение быть в дальнейшем скованными Александр и Виктория объясняют тем, что цепь решили продать на аукционе. Сейчас они ведут об этом переговоры.

Кроме того, влюбленные запланировали расковываться уже в ЗАГСе, ведь Саша сделал предложение Виктории и она согласилась.

О своем решении приковаться пара не жалеет.

Фото: Саша и Вика сковали себя цепью в феврале (instagram.com/wecontacted)

Тем временем, в реестре рекордов Украины зафиксировали, что все пломбы остались целы. Но нить, которая держала пломбу, протерлась, поэтому эксперт повесит новую, чтобы фиксировать продолжение рекорда.