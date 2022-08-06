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Не только Скорпионы: эти знаки Зодиака считаются самыми злыми и даже опасными

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Суббота 06 августа 2022 18:00
Не только Скорпионы: эти знаки Зодиака считаются самыми злыми и даже опасными Коллаж РБК-Украина: какие знаки Зодиака считаются самыми злыми
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп говорит, что некоторые знаки Зодиака злее других. Они могут становиться мстительными и делать больно другим.

Об этом пишет Timesofindia.

Скорпион

Скорпион считается "ядовитым" знаком, который без колебаний ужалит кого-то, если захочет. Этот знак чрезвычайно зол, хитер, а еще мстителен. Если кто-то обидит Скорпионов, они могут создавать сложнейшие планы уничтожения кого-то с чрезвычайной скрытностью.

Лев

Львы сделают все, чтобы привлечь внимание, которое хотят. Их злой ум может придумать несколько способов сыграть "грязно" и унизить своих оппонентов очень разрушительным способом. Интересно, что Львы не упустят ни единого шанса стать известными, даже если это означает, что им придется "пойти по трупам".

Дева

Девы используют свои навыки критического анализа, когда им приходится разрабатывать злые планы, чтобы унизить других. Они двуликие и очень поверхностные. Девы заставят вас поверить, что они действительно милые и добрые, а тем временем будут планировать "кинуть" вас.

Овен

Овны имеют вспыльчивый характер. А еще они очень обороняются, если кто-то выступает против них, и не позволяют никому себя обойти. Овны ненавидят, когда кто-то оттягивает внимание на себя, независимо от того, насколько они способнее за Овнов. Они разработают самый совершенный план клеветы, чтобы подставить своего оппонента.

Ранее мы писали, какой знак Зодиака ждет белая полоса в жизни.

Также сообщалось о прогнозе для всех знаков Зодиака с 1 по 7 августа.

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