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Не тільки Скорпіони: ці знаки Зодіаку вважаються найзлішими і навіть небезпечними

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Субота 06 серпня 2022 18:00
Не тільки Скорпіони: ці знаки Зодіаку вважаються найзлішими і навіть небезпечними Колаж РБК-Україна: Які знаки Зодіаку вважаються найзлішими
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп каже, що деякі знаки Зодіаку зліші за інших. Вони можуть ставати мстивими і робити боляче іншим.

Про це пише Timesofindia.

Скорпіон

Скорпіон вважається "отруйним" знаком, який без вагань вжалить когось, якщо захоче. Цей знак надзвичайно злий, хитрий, а ще мстивий. Якщо хтось образить Скорпіонів, вони можуть створювати найскладніші плани знищення когось із надзвичайною скритністю.

Лев

Леви зроблять усе, щоб привернути увагу, яку хочуть. Їхній злий розум може придумати кілька способів зіграти "брудно" та опустити своїх опонентів у багнюку дуже руйнівним способом. Цікаво, що Леви не втратять жодного шансу стати відомими, навіть якщо це означає, що їм доведеться "піти по трупах".

Діва

Діви використовують свої навички критичного аналізу, коли їм доводиться розробляти злі плани, щоб принизити інших. Вони дволикі й дуже поверхневі. Діви змусять вас повірити, що вони дійсно милі та добрі, а тим часом плануватимуть "кинути" вас.

Овен

Овни мають запальний характер. А ще вони дуже обороняються, якщо хтось виступає проти них, і не дозволяють нікому себе обійти. Овни ненавидять, коли хтось відтягує увагу на себе, незалежно від того, наскільки вони здібніші за Овнів. Вони розроблять найдосконаліший план наклепу, щоб підставити свого опонента.

Раніше ми писали, який знак Зодіаку чекає біла смуга в житті.

Також повідомлялося про прогноз для всіх знаків Зодіаку з 1 по 7 серпня.

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