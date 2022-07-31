Гороскоп с 1 по 7 августа для всех знаков Зодиака: кому звезды пророчат любовь и удачу в работе

Гороскоп на первую неделю августа говорит о том, что последний месяц лета начнется для большинства представителей зодиакального созвездия позитивно. Кого-то ждет карьерный рост и предложения о новой работе, а кому-то повезет встретить свою половинку.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна . Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Овны будут заняты на этой неделе работой и вопросами, связанными с карьерой/поиском работы. Все встречи и беседы будут посвящены этой теме.

За советом и рекомендациями смело обращайтесь к друзьям.

Телец

Тельцы на этой неделе встретят свою любовь. Знакомство через интернет или в дороге. Но в амурном порыве не стоит забывать о рабочих обязанностях.

Так же наладятся отношения с детьми/сестрами и братьями/соседями. С родителями может быть недопонимание и конфликты.

Близнецы

Многие Близнецы будут задействованы в социальных программах/проектах. Вам могут предложить участие в проекте по сбору средств для благотворительного фонда. Или займитесь льготами для себя.

Рак

Ракам может поступить предложение о работе или подработки. У вас будет везение во всех сферах, которые связаны с решением юридических вопросов, обучения, дальних поездок.

Лев

Львы будут жестко требовательны к окружающим, вплоть до проявления тирании. Поэтому не удивляйтесь, что кто-то поведет себя не так, как вы того ожидали.

Но не стоит обижаться на людей, или вычеркивать их со своей жизни. Возможно вы сами где-то будете перегибать палку.

Дева

Девы будут на пике своей популярности. Если планируете поездку заграницу на этой неделе, то ни в коем случае не откладывайте ее. Она будет удачная и судьбоносная.

Возможна помощь от иностранных знакомых, или друзей, которые находятся за границей.

Весы

У представителей Весов на этой неделе возможен карьерный рост. Либо вы найдете новое место работы на руководящей должности.

Если вы искали спонсора, то на этой неделе вам в этом будет благоволить удача: вам поможет тайный воздыхатель. Так же на этой неделе очень благоприятны любые курсы лечения.

Скорпион

У Скорпионов будут трудности в общении со своими родными, конфликт с супругами.

Но с другой стороны медали для вас будут открыты дороги в успешном решении юридических вопросов, много общений с иностранцами (амурных встреч).

Стрелец

Стрельцы будут заниматься обустройством дома и выполнять это своими руками. Это будет их отдушина. Они будут наслаждаться качеством своей работы.

Так же получиться удачно решить вопросы с арендой квартиры.

Козерог

Козероги будут заняты вопросами заработка. Но не ищите легких авантюрных путей решения финансовых вопросов.

Можете допустить роковую ошибку и лишиться всего. А вот консультационная работа/услуга будет безопасной в решении финансовых вопросов.

Водолей

Водолеи, ваша чрезмерная требовательность может стать причиной конфликтов в семье. Так же могут быть поломки в доме.

Но вы сумеете своевременно обнаружить данные поломки и не допустить опасности для дома и ваших домашних.

Рыбы

Рыбы будут заниматься делами, касающиеся их детей и документами по детям.

Будет много поездок, которые помогут решить много вопросов связанных с документами: изменение фамилии, восстановление утраченных документов.