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Август приблизит вас к выбранной цели: этот знак Зодиака ждет "белая полоса"

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 06:30
Август приблизит вас к выбранной цели: этот знак Зодиака ждет "белая полоса" Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2022 расскажет о знаке Зодиака, которому сильно повезет в последний месяц лета. Особенно это будет касаться карьерных успехов, продвижения и приближения к выбранной цели.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Этот знак - Скорпион!

Август 2022 Для Скорпионов будет связан с изменением служебного положения, сменой места работы или характером трудовой деятельности. Возможно совмещение должностей и совместительство, расширение фронта работ.

Постоянное общение с подчиненными и коллегами. Удачи в профессиональной деятельности. Легкость в исполнении своих обязанностей, оказание приятных услуг кому-либо.

Благоприятный период для торговли, бухгалтерской и административной деятельности, для медицинской практики, для санаторно-курортного лечения, оздоровительных мероприятий.

Активность в вопросах партнерства. Создание новых связей по инициативе самого человека, ликвидация старых. Период благоприятен для заключения договоров, соглашений, подписания контрактов. Также и для любой консультативной деятельности (психолога, юриста и прочее).

Участие в делах своих деловых партнеров или половинки. Разногласия с ними, ссоры, выяснения отношений. Выход на публику, обращение к массам, общественная деятельность.

"События этого месяца так или иначе приближают человека к выбранной цели или намечают ее. В этот период вы можете занять определенное положение, должность, независимость", - считает астролог.

Период благоприятен для политиков, общественных деятелей, крупных руководителей. Часто указывает на период начала карьеры, на профессиональный успех, обретение покровителей.

"Личное обаяние, имидж, умение общаться с людьми, приятные манеры помогут вам профессиональному продвижению, карьерному росту. Также помогают в реализации текущих целей и задач", - добавила эксперт.

Ранее астролог предупредила о важных и переломных событиях, которые нас ждут в августе 2022.

Также мы писали прогноз для всех знаков Зодиака с 1 по 7 августа.

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