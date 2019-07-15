Сколько зарабатывает новый секретарь СНБО: сумма вас удивит

Новый секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заработал на этом посту в июне 92 320 гривен. В эту сумму вошел оклад, надбавки за выслугу лет и за интенсивность труда, премия и командировочные. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ службы на запрос журналистов.

Напомним, что Данилюк в 2016 - 2018 годах возглавлял Минфин в правительстве Владимира Гройсмана.

Всего Данилюк заработал со дня своего назначения 28 мая на должность секретаря СНБО 95,4 тысячи гривен. Кстати, 7 июня он также был назначен руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Так, за четыре рабочих дня в СНБО в мае чиновник получил 3 044 гривен зарплаты, а за первый месяц лета - 92 320 гривен.

Как объяснили в СНБО, в июле Данилюк получил 2,4 тысячи надбавки за выслугу лет, 10 тысяч надбавки за интенсивность труда, 36 тысяч премии и 33 920 гривен за командировку. Таким образом, "голый" оклад составляет 10 тысяч.

Фото: Александр Данилюк (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отметим, что Александр Туричинов, который занимал должность секретаря СНБО до 28 мая, с 2017 года ежемесячно зарабатывал почти вдвое меньше - 52,2 тысячи гривен.

Зарплата первого зама секретаря СНБО Михаила Коваля, который остался работать в ведомстве при новом руководстве, в мае составила 191 650 гривен (включая отпускные 95,8 тысяч и премию в 43,2 тысяч), а в июне - 84 351 гривну (считая также премию в 32 тысяч гривен).

Заместители секретаря СНБО Сергей Кривонос и Александр Литвиненко (также работали при Турчинове) получили зарплаты 83 997 гривен в мае и 73 520 гривен в июне и 179 336 гривен в мае и 89 240 гривен в июне соответственно.

Скрин: ukranews.com

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский получил за свой первый месяц работы около 12 тысяч гривен. Но в будущем у него будет зарплата такая же, как у Петра Порошенко – около 30 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан откровенно рассказал, какой оклад получает на своем посту.

Напомним, что Офис президента Владимира Зеленского планируют разместить в Украинском доме, а перенос АПУ в новое здание обойдется в 300 миллионов гривен. Недавно архитектор рассказал, как же будет выглядеть ОП.