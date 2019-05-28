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Из ситуативной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией, - Данилюк

Новости » Политика    28.05.2019 - 21:11
Из ситуативной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией, - Данилюк
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Данилюк показал пустые стеллажи без серверов

Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуативной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

Данилюк отмечает, что еще месяц назад, на всех стенах висели большие мониторы, которые были подключены к серверам, которые находились за стеной.

"Все было снято во время смены власти. Такая получилась "цивилизованная" смена власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принималось решение во время совещаний. И во время этих совещаний очень часто использовалась информация из секретных источников. Информация попадала через защищенные каналы связи к этой комнате", - отметил Данилюк.

 

Прийшов, побачив... Немає слів. Розбиратися будуть правоохоронні органи.

Опубліковано Alex Danylyuk Вівторок, 28 травня 2019 р.

Также он показал пустые стеллажи без серверов и отметил, что их также вывезли.

"Вот стена. Один из мониторов выходил на сервер через этот шнур. Он остался. Мониторов нет. Серверов нет", - Данилюк.

Напомним, сегодня Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. В команде Владимира Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковскую деятельность.

РБК-Украина писало, что 17 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал в отставку. Он подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Петра Порошенко.

Данилюк назначен секретарем СНБО Турчинов подал в отставку с должности секретаря СНБО
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