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Андрей Богдан назвал свою зарплату: меньше, чем у президента

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 14:22
Андрей Богдан назвал свою зарплату: меньше, чем у президента
Андрей Богдан назвал свою зарплату (Коллаж РБК-Украина)

Богдан откровенно рассказал о своей семье и показал свой автомобиль

Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, откровенно рассказал, какой оклад получает на своем посту и какое у него семейное положение. Об этом он сообщил в интервью для ТСН.

Андрей Богдан утверждает, что его зарплата на должности главы Офиса президента должна составить 24 тысячи гривен и он считает, что это меньше, чем у самого президента Украины. Хотя ранее мы рассказывали, что Владимир Зеленский получил за свой первый месяц работы около 12 тысяч гривен. Но в будущем у него будет зарплата такая же, как у Петра Порошенко – около 30 тысяч гривен. Пресс-секретарь президента будет получать 16 тысяч гривен.

Кроме того, на заседании Кабинета министров 26 июня установили размер окладов для сотрудников Офиса, и его глава будет получать – 18 тысяч гривен в месяц, а заместители – 15-16 тысяч гривен.

"Немножко меньше, чем у президента. Где-то в районе 24 тысяч гривен. Но я ее до сих пор не получил", - признался Андрей Богдан.

Кроме того, он рассказал журналистам, что он официально не женат, но у него есть четыре дочери. Перемещается по городу он на электромобиле Tesla, стоимостью 100 тысяч долларов.

Андрей Богдан назвал сумму своей зарплаты (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы писали о том, какую зарплату получил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко за май.

А также мы рассказывали о том, какие зарплаты будут получать в партии "Слуга народа".

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