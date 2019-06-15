Сколько стоит газ в Украине: тарифы резко изменились

Тарифы на газ в Украине снизились. Решение Кабмина обязало "Нафтогаз" снизить стоимость газа. В зависимости от региона средняя сумма снижения голубого топлива равняется 1 грн/куб. Средняя платежка по коммунальным услугам теперь снизится на 42 грн. Об этом следует из новых тарифов, которые опубликовал Консультационный центр для населения, созданный Федерацией работодателей в нефтегазовой отрасли.

"Весной этого года аналитическая служба "Нафтогаза" предоставила выводы, что ожидается снижение цен на газ на европейском рынке – откуда мы импортируем газ и где имеем крупнейших партнеров. Тогда мы предложили правительству изменить подход к формированию цен на газ в Украине, перейти на рыночное ценообразование", – пояснил председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

К примеру, потребители "Николаевгаз" в мае платили за каждый кубометр газа 8,8 грн, а в июне заплатят уже 7,8 грн. Согласно нормам потребления, семья из четырех человек в месяц на еду и подогрев воды расходует 42 кубометра газа. Следовательно, платежка за месяц может сократиться с 369,6 до 327,6 грн. Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 11,8%, или на 745,11 грн за 1 тысячу кубометров, по сравнению с ценой, которая была утверждена ранее.

Новые тарифы на газ в Украине – снижение цен (gazpravda.com.ua)

Напомним, что цена импортного газа в мае продолжила падать.

Как сообщало РБК-Украина, цены на газ для населения в Украине повысились с 1 июня 2019 года.