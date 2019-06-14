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Цена импортного газа в мае продолжала падать

Новости » Экономика    14.06.2019 - 16:27
Цена импортного газа в мае продолжала падать
Фото: газ (dtek.com)

Средняя цена снизилась за месяц еще на 7,9%

Государственной фискальной службой Украины рассчитана средняя таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 мая. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно обнародованным данным, средняя цена импортного газа составляет 5681,5427 грн или 215,1936 долларов 1 тысячу кубометров.

Таким образом, в мае средняя цена снизилась на 7,9% по сравнению с апрелем, когда она составляла 5963,5362 грн. или 233,5307 долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июне. Согласно постановлению Кабинета министров Украины №485 от 5 июня 2019 года, цена составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Таким образом "Нафтогаз" использует средневзвешенную цену, которая сложилась на Украинской энергетической бирже.

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