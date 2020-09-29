Склеенное мясо: как определить, что продукт сделан из отходов

Как выявить поддельное мясо (фото: freepik)

Специалисты рассказали, как выбрать мясо и не ошибиться

Недобросовестные производители иногда добавляют при производстве мясных изделий специальный пищевой клей трансглютаминаз. Но специалисты говорят, что это вещество может навредить здоровью.

Интересно, что трансглютаминаз используют также в сырах, йогуртах и даже кефире, пишет comments.ua.

Пищевой технолог Елена Сидоренко рассказывает, что особенно часто пищевой клей используется для "склеивания" мяса. Таким образом из ошметков производители создают видимость цельного куска.

Что же это за мясной клей?

Это фермент трансглютаминазы, который производится путем культивирования бактерий. Он создается из плазмы крови свиней и коров, а именно коагулянта тромбов в их крови. Этот порошок имитирует пленки и прожилки в куске цельного мяса.

Его используют как в колбасах, ветчине, различных мясных рулетах, так и в сыром мясе. Таким образом, покупая цельный кусок мяса в супермаркете, есть риск приобрести "пазл" из разных кусочков.

Чем вреден трансглютаминаз

Трансглютаминаз, по словам эксперта, очень вреден и может вызывать пищевое отравление. Кроме того вещество способно усилить пищевую аллергию, влияет на ЖКТ в целом и на работу кишечника в частности.

Сидоренко советует прежде, чем покупать мясное изделие, внимательно изучите состав. Если видите слово "трансглютаминаз", верните продукт на полку.

Пищевой технолог отмечает, что в Украине производители, которые добавляют этот клей, обязаны указывать это на упаковке. Помимо того, во многих странах этот химикат запрещен. К примеру, в Европе ввели специальную маркировку, чтобы обозначать продукты, в которых нет клея.

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