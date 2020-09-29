Склеєне м'ясо: як визначити, що продукт зроблений з відходів

Як виявити підроблене м'ясо (фото: freepik)

Фахівці розповіли, як вибрати м'ясо і не помилитися

Х

Недобросовісні виробники іноді додають при виробництві м'ясних виробів спеціальний харчовий клей трансглютаміназ. Але фахівці кажуть, що ця речовина може нашкодити здоров'ю.

Цікаво, що трансглютаміназ використовують також у сирах, йогуртах і навіть кефірі, пише comments.ua.

Харчовий технолог Олена Сидоренко розповідає, що особливо часто харчовий клей використовується для "склеювання" м'яса. Таким чином з клаптів виробники створюють видимість цільного шматка.

Що ж це за м'ясний клей?

Це фермент трансглютамінази, який виробляється шляхом культивування бактерій. Він створюється з плазми крові свиней і корів, а саме коагулянту тромбів у крові. Цей порошок імітує плівки і прожилки в шматку цілісного м'яса.

Його використовують як ковбасах, шинці, різних м'ясних рулетах, так і в сирому м'ясі. Таким чином, купуючи цілісний шматок м'яса в супермаркеті, є ризик придбати "пазл" з різних шматочків.

Чим шкідливий трансглютаміназ

Трансглютаміназ, за словами експерта, дуже шкідливий і може викликати харчове отруєння. Крім того, речовина здатна посилити харчову алергію, впливає на ШКТ в цілому і на роботу кишечника зокрема.

Сидоренко радить перш ніж купувати м'ясний виріб, уважно вивчіть склад. Якщо бачите слово "трансглютаміназ", поверніть продукт на полицю.

Харчовий технолог зазначає, що в Україні виробники, які додають цей клей, зобов'язані вказувати це на упаковці. Крім того, у багатьох країнах цей хімікат заборонений. Приміром, у Європі ввели спеціальне маркування, щоб позначати продукти, в яких немає клею.

Раніше ми писали, як відрізнити натуральне вино від порошкового. Експерти поділилися копійчаним і швидким методом.

Також фахівці назвали найнадійніші способи, як відрізнити натуральний мед від підробки.