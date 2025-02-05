Цей простий тренд у догляді за шкірою дозволяє економити гроші на засобах

Тренд скінімалізм спрямований на підтримку здорової шкіри за допомогою оптимізованого режиму, що зазвичай включає лише три-п'ять основних продуктів. Однак він може підійти не всім.

Про це повідомляє РБК-УКраїна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Що таке скінімалізм

Скінімалізм полягає в тому, щоб спростити вашу процедуру догляду за шкірою. Йдеться про зосередження на основних, багатозадачних продуктах. Це баланс між тим, що потрібно для здорової, сяючої шкіри, і уникненням зайвого безладу.

Цей підхід також є чудовим, оскільки він зменшує надмірне використання засобів, а також заохочує людей переоцінити, скільки вони витрачають на догляд за шкірою.

"Люди розуміють, що більше не завжди означає краще, особливо для їхньої шкіри. Скінімалізм - це спосіб, який скорочує засоби та час і ви все одно побачите результати, не перевантажуючи свою шкіру", - сказав естетик Майк Крамм.

Переваги скінімалізму включають:

спрощує рутину, щоб заощадити час і гроші

зменшує надмірне використання продуктів

може покращити шкіру, не перевантажуючи її занадто великою кількістю інгредієнтів

зберігає вашу ванну кімнату менш захаращеною

дозволяє шкірі дихати

полегшує дотримання постійного розпорядку дня

3 способи практики скінімалізму

Перевірте свої поточні засоби

Проведіть оцінку кожного продукту для догляду за шкірою, який у вас є, і викиньте все, що має прострочений термін придатності і не відповідає вашій шкірі.

Створіть основний розпорядок дня

Створіть просту процедуру, яку можна використовувати вранці та ввечері. Почніть із засобу для чищення, який підходить вашому типу шкіри - чогось ніжного, але ефективного.

Далі нанесіть сироватку, яка вирішить ваші конкретні проблеми, будь-то зволоження, освітлення чи щось інше. Далі необхідний зволожуючий крем, навіть якщо у вас "жирна" шкіра.

Продовжуйте впорядковувати свій догляд

Зверніть увагу на те, які продукти найкраще підходять для вашої рутини та які ви найчастіше використовуєте.

Коли ви впорядковуєте свій розпорядок дня, ви побачите, що стан шкіри покращиться без великої кількості засобів.