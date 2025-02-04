Мають сильний вплив на шкіру. 8 продуктів, які омолоджують обличчя

Покращити стан шкіри та уникнути зморшок можна за допомогою простих продуктів харчування, які є майже у кожному холодильнику. Вони містять необхідні для шкіри речовини, які будуть допомагати уникнути хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Дерматолог Анна Чакон розповіла, що поганий вибір харчування призводить до низки шкірних проблем, таких як акне, сухість шкіри та передчасне старіння. Ді єта, що складається з продуктів, багатих поживними речовинами, може сповільнити зовнішні ознаки старіння.

Загалом, дієта з високим вмістом антиоксидантів, корисних жирів і гідратації є найкращою для здорового старіння, а також обмеження алкоголю, достатній сон і збереження активності.

Кавун

Пийте багато води та їжте продукти з високим вмістом води. Зморшки та пігментні плями, які є природними ознаками старіння, впливу сонця та генетики, не можуть бути змінені зволоженням.

Але чим більше ви зволожені, тим більш пухкою може бути шкіра, а це означає, що тонкі зморшки можуть бути менш помітними.

Зволоження відіграє величезну роль у зовнішньому вигляді шкіри, сприяючи еластичності, виробленню колагену, кровообігу та регенерації нових клітин шкіри.

Кавун на 92% складається з води. Окрім суперзволоження, він є хорошим джерелом антиоксидантів, які борються з вільними радикалами та уповільнюють зовнішні ознаки старіння.

Коричневий рис

Щоб зменшити зовнішні ознаки старіння, дерматолог доктор Гіта Ядав каже, що важливо отримувати достатню кількість вітаміну B3 або ніацинаміду. Він є дуже популярним інгредієнтом для догляду за шкірою завдяки його здатності підвищувати рівень гідратації, боротися з гіперпігментацією та м’яко сприяти клітинному обміну.

Одним із продуктів, які є хорошим джерелом вітаміну B3, є коричневий рис. На додаток до вітаміну В3, коричневий рис також містить селен, який допомагає захистити шкіру від ультрафіолетових променів і запалень. Селен також сприяє росту клітин, що допомагає зберегти молодість шкіри.

Цитрусові

Цитрусові, такі як апельсини, грейпфрути, лимони та лайми, є хорошими джерелами вітаміну С, який допомагає підтримувати імунну систему. Вітамін С також сприяє виробленню колагену, який допомагає зменшити видимі зморшки та покращує приплив крові до шкіри, зберігаючи її гладкістю та молодістю.

Він також допомагає захистити шкіру від вільних радикалів, викликаних такими факторами навколишнього середовища, як ультрафіолет і забруднення.

Вільні радикали пошкоджують шкіру, викликаючи погіршення колагену, що прискорює процес старіння.

Сьомга

Білок відіграє важливу роль у метаболізмі колагену, який підтримує шкіру пружною. Одним із видів білка, є жирна риба, така як лосось, тунець, анчоуси та сардини.

Крім того, що жирна риба є хорошим джерелом білка, вона також є хорошим джерелом вітаміну Е, який допомагає зменшити вільні радикали та запалення.

Червоний виноград

Одним із популярних інгредієнтів, які ви могли помітити в продуктах для догляду за шкірою проти старіння, є ресвератрол. Він міститься не лише в засобах по догляду за шкірою, а й певній їжі.

Захист шкіри від окисного пошкодження може уповільнити ознаки старіння. Ресвератрол - це природний антиоксидант, який міститься в рослинах. При споживанні він може захистити організм від багатьох шкідливих зовнішніх факторів, таких як УФ-промені, рак і запалення.

Одним з найкращих джерел ресвератролу є червоний виноград, зокрема його шкірка.

Яловичина

Колаген є ключовою поживною речовиною для уповільнення зовнішніх ознак старіння. Споживання їжі з достатньою кількістю колагену може покращити гідратацію, еластичність і структуру шкіри.

Одним з чудових джерел колагену є яловичина. Подібним чином, кістковий бульйон містить білок, вітамін В і С, які є важливими поживними речовинами для уповільнення зовнішніх ознак старіння.

Насіння соняшнику

Насіння соняшнику є потужним джерелом багатьох поживних речовин, які необхідні для уповільнення зовнішніх ознак старіння, зокрема білка та селену.

У них також багато вітаміну Е - ще однієї поживної речовини, яка підтримує здоров’я шкіри. Вітамін Е є ключовим антиоксидантом для шкіри, що сприяє еластичності та захищає від окисного пошкодження.

Авокадо

Регулярне вживання авокадо допомагає підвищити еластичність та пружність шкіри.