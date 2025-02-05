Этот простой тренд в уходе за кожей позволяет экономить деньги на средствах

Тренд скинимализм направлен на поддержание здоровой кожи с помощью оптимизированного режима, обычно включающего всего три-пять основных продуктов. Однако он может подойти не всем.

Об этом сообщает РБК-УКраина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Что такое скинимализм

Скинимализм заключается в том, чтобы упростить вашу процедуру ухода за кожей. Речь идет о сосредоточении на основных, многозадачных продуктах. Это баланс между тем, что нужно для здоровой, сияющей кожи, и избежанием лишнего беспорядка.

Этот подход также является замечательным, поскольку он уменьшает чрезмерное использование средств, а также поощряет людей переоценить, сколько они тратят на уход за кожей.

"Люди понимают, что больше не всегда означает лучше, особенно для их кожи. Скинимализм - это способ, который сокращает средства и время и вы все равно увидите результаты, не перегружая свою кожу", - сказал эстетик Майк Крамм.

Преимущества скинимализма включают:

упрощает рутину, чтобы сэкономить время и деньги

уменьшает чрезмерное использование продуктов

может улучшить кожу, не перегружая ее слишком большим количеством ингредиентов

сохраняет вашу ванную комнату менее загроможденной

позволяет коже дышать

облегчает соблюдение постоянного распорядка дня

3 способа практики скинимализма

Проверьте свои текущие средства

Проведите оценку каждого продукта для ухода за кожей, который у вас есть, и выбросьте все, что имеет просроченный срок годности и не соответствует вашей коже.

Создайте основной распорядок дня

Создайте простую процедуру, которую можно использовать утром и вечером. Начните с очищающего средства, которое подходит вашему типу кожи - чего-то нежного, но эффективного.

Далее нанесите сыворотку, которая решит ваши конкретные проблемы, будь то увлажнение, осветление или что-то другое. Далее необходим увлажняющий крем, даже если у вас "жирная" кожа.

Продолжайте упорядочивать свой уход

Обратите внимание на то, какие продукты лучше всего подходят для вашей рутины и какие вы чаще всего используете.

Когда вы упорядочите свой распорядок дня, вы увидите, что состояние кожи улучшится без большого количества средств.