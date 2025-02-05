ua en ru
Ср, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Этот простой тренд в уходе за кожей позволяет экономить деньги на средствах

Среда 05 февраля 2025 15:35
UA EN RU
Этот простой тренд в уходе за кожей позволяет экономить деньги на средствах Что известно о тренде скинимализм и чем он уникален (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тренд скинимализм направлен на поддержание здоровой кожи с помощью оптимизированного режима, обычно включающего всего три-пять основных продуктов. Однако он может подойти не всем.

Об этом сообщает РБК-УКраина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Что такое скинимализм

Скинимализм заключается в том, чтобы упростить вашу процедуру ухода за кожей. Речь идет о сосредоточении на основных, многозадачных продуктах. Это баланс между тем, что нужно для здоровой, сияющей кожи, и избежанием лишнего беспорядка.

Этот подход также является замечательным, поскольку он уменьшает чрезмерное использование средств, а также поощряет людей переоценить, сколько они тратят на уход за кожей.

"Люди понимают, что больше не всегда означает лучше, особенно для их кожи. Скинимализм - это способ, который сокращает средства и время и вы все равно увидите результаты, не перегружая свою кожу", - сказал эстетик Майк Крамм.

Преимущества скинимализма включают:

  • упрощает рутину, чтобы сэкономить время и деньги
  • уменьшает чрезмерное использование продуктов
  • может улучшить кожу, не перегружая ее слишком большим количеством ингредиентов
  • сохраняет вашу ванную комнату менее загроможденной
  • позволяет коже дышать
  • облегчает соблюдение постоянного распорядка дня

3 способа практики скинимализма

Проверьте свои текущие средства

Проведите оценку каждого продукта для ухода за кожей, который у вас есть, и выбросьте все, что имеет просроченный срок годности и не соответствует вашей коже.

Создайте основной распорядок дня

Создайте простую процедуру, которую можно использовать утром и вечером. Начните с очищающего средства, которое подходит вашему типу кожи - чего-то нежного, но эффективного.

Далее нанесите сыворотку, которая решит ваши конкретные проблемы, будь то увлажнение, осветление или что-то другое. Далее необходим увлажняющий крем, даже если у вас "жирная" кожа.

Продолжайте упорядочивать свой уход

Обратите внимание на то, какие продукты лучше всего подходят для вашей рутины и какие вы чаще всего используете.

Когда вы упорядочите свой распорядок дня, вы увидите, что состояние кожи улучшится без большого количества средств.

Инвестируйте в качество, а не в количество, прислушивайтесь к потребностям кожи и помните, что последовательность каждый раз побеждает сложность.

Ранее мы сообщали о тенденциях в уходе за кожей, которые никогда не стоит использовать.

Также читайте о 8 продуктах, которые способны омолаживать кожу лица.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уход за кожей Здоровье
NEWS
Переговоры, компромиссы и окончание войны: что сказал Зеленский в интервью Пирсу Моргану
Переговоры, компромиссы и окончание войны: что сказал Зеленский в интервью Пирсу Моргану