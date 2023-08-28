Скільки заробляють військові у Польщі і в Україні: порівняння зарплат вас здивує

Скільки отримують військові в Україні

Сьогодні розмір зарплат українських військовослужбовців напряму залежить від участі у виконанні бойових завдань та участі у бойових діях.

Якщо ж говорити про оклади військовослужбовців ЗСУ, які не включені до складу угруповань та не виконують бойові або спеціальні завдання, то наразі у сухопутних військах оклади наступні:

командир бригади - 50 173 грн

заступник командира бригади - 48 919 грн

командир батальйону - 36 481 грн

заступник командира батальйону - 33 691 грн

командир роти - 31 224 грн

заступник командира роти - 29 056 грн

командир взводу - 28 229 грн

головний сержант роти - 26 094 грн

інструктор з бойової армійської системи - 26 040 грн

головний сержант взводу - 24 866 грн

командир танка - 24 861 грн

командир бойової машини - 23 951 грн

командир відділення - 22 677 грн

навідник-оператор - 22 268 грн

механік-водій - 21 618 грн

старший гранатометник - 21 152 грн

стрілець - 20 587 грн

телеграфіст - 20 499 грн

рекрут - 20 130 грн

Розміри грошового забезпечення військовослужбовців (без додаткової винагороди) (інфографіка: Military Media Center)

А ось це вже середній рівень грошового забезпечення військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях:

командир бригади - 150 173 грн

заступник командира бригади - 148 919 грн

командир батальйону - 136 481 грн

заступник командира батальйону - 133 691 грн

командир роти - 131 224 грн

заступник командира роти - 129 056 грн

командир взводу - 128 229 грн

головний сержант роти - 126 094 грн

інструктор з бойової армійської системи - 126 040 грн

головний сержант взводу - 124 866 грн

командир танка - 124 861 грн

командир бойової машини - 123 951 грн

командир відділення - 122 677 грн

навідник-оператор - 122 268 грн

механік-водій - 121 618 грн

старший гранатометник - 121 152 грн

стрілець - 120 587 грн

телеграфіст - 120 499 грн

рекрут - 120 130 грн

Середній рівень грошового забезпечення військовослужбовців (інфографіка: Military Media Center)

Які зарплати у захисників Польщі

Середня зарплата у польській армії для військовослужбовців разом із надбавками становить на сьогодні близько 7 976 злотих (це трохи більше 68 тисяч гривень).

Якщо говорити більш конкретно, то без надбавок рядовий солдат отримує 4 960 злотих (44 220 грн), взводний - 5 660 злотих (50 500 грн).

У сержанта польської армії зарплата 5 940 злотих (52 960 грн), а у прапорщика - 6 380 злотих (56 885 грн).

Серед молодшого офіцерського складу, солдат у званні підпоручника (лейтенант) отримує ставку в 6 700 злотих (майже 60 000 грн).

У полковників заробітна плата варіюється від 9 640 до 10 980 злотих (тобто, від 86 000 до 98 000 грн).

Офіцер, який має перше генеральське чи адміральське звання (бригадний генерал), заробляє 11 800 злотих (105 300 грн).

Найвища зарплата у вищого командного складу: генерали та адмірали мають оклад у 18 150 злотих (161 900 грн).

В цілому у 2023 році зарплати польських військових зросли на 400 злотих (3 570 грн).

Важливо додати, що в польській армії існують численні надбавки:

тринадцятий оклад

надбавки за вислугу років

спеціальні, компенсаційні та службові надбавки

заохочувальні виплати

премії і доплати

надбавка за службу за межами країни

навіть надбавка при звільненні та відшкодування витрат на проїзд до сім'ї (якщо військовослужбовець служить за межами місця проживання) тощо

Тому вище зазначені суми можуть бути значно більшими.

У Польщі шукають добровольців

Зауважимо, що солдати в Польщі заробляють більше з кожним роком. Все це результат проєкту модернізації та збільшення чисельності польської армії.

Так, сьогодні у польському війську служить близько 172 000 осіб. Але до 2035 року влада хоче розширити кількість військових до 300 000 людей, куди входитиме 200 000 професійних солдатів, 50 000 солдатів тероборони та 50 000 добровольців.

В першу чергу саме задля залучення добровольців Польща збільшує витрати на армію і зарплати військовим.

За розрахунками аналітиків, збільшення кількості військовослужбовців обійдеться державі у близько 26 мільярдів злотих. У перерахунку на українську валюту, наприклад, це становитиме 232 мільярдів гривень.