У Польщі стрімко почало змінюватися відношення до українців. За останній час було проведено декілька опитувань, які показують, що частка тих, хто був проти надання допомоги Україні, істотно знижується. Рейтинг ультраправих партій, які були проти надання допомоги українцям та Україні, почав значно падати.

Як міняється відношення до українців у Польщі - читайте в матеріалі Styler.

Що свідчить про зміну відношення поляків до українців

Днями популярний портал DoRzeczy.pl провів два опитування. Їхні результати показали зниження рейтингу польської ультраправої партії "Конфедерація", чиє стрімке зростання перед прийдешніми парламентськими виборами у Польщі посилило побоювання щодо зменшення рівня допомоги України з боку Варшави і ставлення поляків до українців.

Водночас, згідно з цими опитуваннями, за об'єднану коаліцію, яка зараз перебуває при владі і всіляко підтримує Україну, готові проголосувати 35,9% респондентів (якби вибори відбулися найближчими днями). Й це - на 1,6% більше, ніж у попередніх опитуваннях.

Крім того, опозиційна "Громадянська коаліція" також зафіксувала зростання рейтингу й зараз має результат у 30,2% голосів.

Фактично, поляки чітко показують, що їхня підтримка ультраправих, які проти допомоги українцям, значно скорочується.

Що відомо про партію "Конфедерація" і її прихильників

Ця партія вважається частиною правоконсервативного спектру польської політики. "Конфедерація" складається з кількох менших правих та вкрай правих політичних груп, об'єднаних спільною ідеологією та цілями.

Основними засадами партії є:

Націоналізм. Партія і її прибічники закликають до захисту національної культури та традицій

Консерватизм. "Конфедерація" виступає за так звані "традиційні сімейні цінності" та консервативні погляди на соціальні питання.

Протистояння Євросоюзу. "Конфедерація" виступає проти ухвалення багатьох політик та норм ЄС, бо ті нібито шкодять національним інтересам Польщі.

Політика імміграції. "Конфедерати" виступають за жорсткі заходи щодо контролю над імміграцією та підтримують обмеження прийому біженців.

Однак, як показує вище згадане опитування, все більше прихильників навіть найрадикальніших партій почали розуміти важливість допомоги нашій державі і підтримки України у боротьбі з російськими окупантами.

Можливо, поляки мають реальні побоювання, що Кремль може завдати ударів і по їхній батьківщині. А щоб цього не сталося, саме Україна має зупинити тирана Путіна і його посіпак.