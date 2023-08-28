Сколько зарабатывают военные в Польше и Украине: сравнение зарплат вас удивит

Сколько получают военные в Украине

Сегодня размер зарплат украинских военнослужащих напрямую зависит от участия в выполнении боевых задач и участия в боевых действиях.

Если же говорить об окладах военнослужащих ВСУ, которые не включены в состав группировок и не выполняют боевых или специальных заданий, то в сухопутных войсках оклады следующие:

командир бригады - 50 173 грн

заместитель командира бригады - 48 919 грн

командир батальона - 36 481 грн

заместитель командира батальона - 33 691 грн

командир роты - 31 224 грн

заместитель командира роты - 29 056 грн

командир взвода - 28 229 грн

главный сержант роты - 26 094 грн

инструктор по боевой армейской системе - 26 040 грн

главный сержант взвода - 24 866 грн

командир танка - 24 861 грн

командир боевой машины - 23 951 грн

командир отделения - 22 677 грн

наводчик-оператор - 22 268 грн

механик-водитель - 21 618 грн

старший гранатометчик - 21 152 грн

стрелок - 20 587 грн

телеграфист - 20 499 грн

рекрут - 20 130 грн

Размеры денежного довольствия военнослужащих (без дополнительного вознаграждения) (инфографика: Military Media Center)

А вот это уже средний уровень денежного довольствия военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях:

командир бригады - 150 173 грн

заместитель командира бригады - 148 919 грн

командир батальона - 136 481 грн

заместитель командира батальона - 133 691 грн

командир роты - 131 224 грн

заместитель командира роты - 129 056 грн

командир взвода - 128 229 грн

главный сержант роты - 126 094 грн

инструктор по боевой армейской системе - 126 040 грн

главный сержант взвода - 124 866 грн

командир танка - 124 861 грн

командир боевой машины - 123 951 грн

командир отделения - 122 677 грн

наводчик-оператор - 122 268 грн

механик-водитель - 121 618 грн

старший гранатометчик - 121 152 грн

стрелок - 120 587 грн

телеграфист - 120 499 грн

рекрут - 120 130 грн

Средний уровень денежного довольствия военнослужащих (инфографика: Military Media Center)

Какие зарплаты у защитников Польши

Средняя зарплата в польской армии для военнослужащих вместе с надбавками составляет сегодня около 7 976 злотых (это чуть более 68 тысяч гривен).

Если говорить более конкретно, то без надбавок рядовой солдат получает 4960 злотых (44220 грн), взводный - 5660 злотых (50500 грн).

У сержанта польской армии зарплата 5 940 злотых (52 960 грн), а у прапорщика – 6 380 злотых (56 885 грн).

Среди младшего офицерского состава солдат в звании подпоручика (лейтенант) получает ставку в 6 700 злотых (около 60 000 грн).

У полковников заработная плата варьируется от 9640 до 10980 злотых (т.е. от 86 000 до 98 000 грн).

Офицер, имеющий первое генеральское или адмиральское звание (бригадный генерал), зарабатывает 11 800 злотых (105 300 грн).

Самая высокая зарплата высшего командного состава: генералы и адмиралы имеют оклад в 18 150 злотых (161 900 грн).

В целом в 2023 году зарплаты польских военных выросли на 400 злотых (3570 грн).

Важно добавить, что в польской армии существуют многочисленные надбавки:

тринадцатый оклад

надбавки за выслугу лет

специальные, компенсационные и служебные надбавки

поощрительные выплаты

премии и доплаты

надбавка за службу за пределами страны

даже надбавка при увольнении и возмещении расходов на проезд в семью (если военнослужащий служит за пределами места жительства) и т.д.

Поэтому вышеуказанные суммы могут быть значительно больше.

В Польше ищут добровольцев

Заметим, что солдаты в Польше зарабатывают больше с каждым годом. Все это результат проекта модернизации и увеличения численности польской армии.

Так, сегодня в польской армии служит около 172 000 человек. Но к 2035 году власти хотят расширить количество военных до 300 000 человек, в которые будут входить 200 000 профессиональных солдат, 50 000 солдат терробороны и 50 000 добровольцев.

В первую очередь, именно для привлечения добровольцев Польша увеличивает расходы на армию и зарплаты военным.

По расчетам аналитиков, увеличение количества военнослужащих обойдется государству около 26 миллиардов злотых. В пересчете на украинскую валюту, например, это составит 232 миллиарда гривен.