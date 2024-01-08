Скільки заробляють оператори дронів у ЗСУ та які вимоги до кандидатів

В Україні почали розробку проєкту для цифрового рекрутингу до української армії. Наразі Мінцифри запустило бета-тестування з пошуку пілотів-операторів для роти ударних дронів.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рекрутинговий сайт Lobby X розповідає, що потрібно вміти операторам БПЛА та яку зарплату можна отримувати.
Для розгляду ми взяли три бригади, де потрібні оператори ударних дронів: 80-та окрема десантно-штурмова бригада, 102-га окрема бригада ТрО, 82-га окрема десантно-штурмова бригада.
У 80-й ОДШБр оператори БПЛА повинні відповідати таким вимогам:
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У 102-й окремій бригаді ТрО додають, що досвід керування БпЛА й базовий піхотний досвід буде перевагою. Вимогою також є мотивація наближати перемогу.
У 82-й ОДШБр від кандидата вимагають:
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Стосовно умов, то фактично в усіх вакансіях вони майже однакові. Зокрема, майбутнім військовослужбовцям пропонують:
У деяких вакансіях серед умов також вказано службу в зонах бойових дій.
Для цього потрібно надіслати своє резюме, контактні дані та опис професійного досвіду на apply@thelobbyx.com. У темі листа вкажіть назву вакансії та місце служби. Наприклад, "Оператор БПЛА до 80 ОДШБр".
Для військовослужбовців запасу також потрібно додатково звання та деталі досвіду служби.
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