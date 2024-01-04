"Може нести добрячу масу заряду". Волонтери з Криму створили новий дрон для ЗСУ

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на "Суспільне" розповідає, що відомо про новий винахід українців.

Як створили новий БПЛА

За словами очільника ГО "Актив Криму" Руслана Жаднова, новий дрон волонтери створювали спеціально для ЗСУ. Таке рішення вони схвалили на тлі регулярних запитів військових.

Креслення літального апарату зробили "з нуля", проте під час створення переглядали оприлюднені у відкритому доступі відео й досліджували нутрощі російського БПЛА "Орлан" (який після "приземлення" українськими бійцями потрапив у руки волонтерів).

Назву "Канюк" новий український БПЛА отримав на честь однойменного хижого птаха (російською вона перекладається як "Сарич", а найпівденнішою точкою України та Кримського півострова є мис Сарич).

"Канюк" може суттєво допомогти військовим на фронті (скріншот: youtube.com/Суспільне Крим)

Чим "Канюк" відрізняється від інших дронів

Створений волонтерами-кримчанами літальний апарат запускається з катапульти та на момент удару може розігнатися до 300 км на годину (бойову перевірку на фронті він уже пройшов).

За словами одного з розробників Андрія Брюханова, після запуску дрон "веде" оператор за допомогою камери й приборів керування.

Дальність польоту "Канюка" - 70 км, а вага - 10-12 кг (при цьому він несе у собі заряд від РПГ).

"Його перевага це, можна сказати, швидкість і дальність. У порівнянні з, наприклад, невеликими дронами, він може нести добрячу масу заряду", - наголосив волонтер.

Українська "пташка" (скріншот: youtube.com/Суспільне Крим)

Собівартість та обсяги виробництва

Український "Канюк" є відносно недорогим - собівартість одного дрона сягає 5 тисяч доларів.

Створення таких БПЛА фінансується з волонтерських зборів. За наявності усіх необхідних матеріалів один безпілотник збирають за тиждень.

Жаднов наголосив, що основна мета, яку ставили собі волонтери - "допомагати військовим на південному напрямку, тому що ми самі кримчани".

"Нам, звісно, хочеться, щоб там був успіх. Намагалися туди, а там і на східний напрямок, по-різному... І ми для себе ставимо ціль зробити дрон, який буде долітати до будь-якої частини Криму", - пояснив він.

Уточнюється, що в цілому громадська організація "Актив Криму" передала на фронт вже близько десяти нових дронів й отримала позитивні відгуки від військових на Херсонському напрямку.