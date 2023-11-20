Як знайти роботу обмежено придатним військовим? Найкращі вакансії

За врегулювання питання щодо мобілізації обмежено придатних до служби осіб українські посадовці вже взялись. Однак що відбувається, якщо обмежено придатним визнали чинного військовослужбовця?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що означає "обмежено придатний до військової служби", хто надає такий статус, що відомо про розклад хвороб (за яким оцінюється придатність), а також де обмежено придатним військовослужбовцям знайти вакансії самотужки. При підготовці матеріалу було використано такі джерела: закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", наказ Міністерства оборони №490 від 18.08.2023 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, Lobby X.