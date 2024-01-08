Сколько зарабатывают операторы дронов в ВСУ и какие требования к кандидатам

Обязанности и требования работы

Для рассмотрения мы взяли три бригады, где нужны операторы ударных дронов: 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 102-я отдельная бригада ТрО, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

В 80-й ОДШБр операторы БПЛА должны отвечать следующим требованиям:

возраст до 30 лет

готовность выполнять боевые задания

желание работать на военной должности и быть частью военной команды

готовность учиться

наличие боевого опыта будет преимуществом

физическая выносливость и готовность к выполнению военных задач

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В 102-й отдельной бригаде ТрО добавляют, что опыт управления БПЛА и базовый пехотный опыт будет преимуществом. Требование также мотивация приближать победу.

В 82-й ОДШБр от кандидата требуют:

базовые знания по управлению коптером

знания в метеорологии и навигации

умение читать топографические карты и цифровые модели местности

ориентировка в пространстве

постоянное повышение уровня профессиональной подготовки и усовершенствование своих профессиональных навыков

умение работать в команде

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Условия работы

Что касается условий, то фактически во всех вакансиях они почти одинаковы. В частности, будущим военнослужащим предлагают:

военную службу по контракту до окончания особого периода

социальные льготы согласно действующему законодательству. Это ежегодный отпуск (30 календарных дней), медицинское обеспечение и т. п.

возможность перевода действующих военнослужащих в пределах Сил ТрО с согласия непосредственного командира

денежное довольствие от 20 000 до 120 000 гривен в соответствии с выслугой лет. В 80-й бригаде - от 24 до 124 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.

в соответствии с выслугой лет. В 80-й бригаде - в зависимости от поставленной задачи и региона работы. сопровождение на этапе прохождения РТЦК для гражданских и перемещения для действующих военнослужащих

для гражданских кандидатов прохождение 35-дневной базовой общевойсковой подготовки

обеспечение профессиональным обучением, если есть такая потребность

В некоторых вакансиях среди условий также указана служба в зонах боевых действий.

Как подать заявку

Для этого необходимо отправить свое резюме, контактные данные и описание профессионального опыта на apply@thelobbyx.com. В теме письма укажите название вакансии и место службы. Например, "Оператор БПЛА до 80 ОДШБр".

Для военнослужащих запаса также требуется дополнительное звание и детали опыта службы.