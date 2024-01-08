Сколько зарабатывают операторы дронов в ВСУ и какие требования к кандидатам

В Украине начали разработку проекта для цифрового рекрутинга в украинскую армию. Минцифры запустило бета-тестирование по поиску пилотов-операторов для роты ударных дронов.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рекрутинговый сайт Lobby X рассказывает, что нужно уметь операторам БПЛА и какую зарплату можно получать.
Для рассмотрения мы взяли три бригады, где нужны операторы ударных дронов: 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 102-я отдельная бригада ТрО, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада.
В 80-й ОДШБр операторы БПЛА должны отвечать следующим требованиям:
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В 102-й отдельной бригаде ТрО добавляют, что опыт управления БПЛА и базовый пехотный опыт будет преимуществом. Требование также мотивация приближать победу.
В 82-й ОДШБр от кандидата требуют:
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Что касается условий, то фактически во всех вакансиях они почти одинаковы. В частности, будущим военнослужащим предлагают:
В некоторых вакансиях среди условий также указана служба в зонах боевых действий.
Для этого необходимо отправить свое резюме, контактные данные и описание профессионального опыта на apply@thelobbyx.com. В теме письма укажите название вакансии и место службы. Например, "Оператор БПЛА до 80 ОДШБр".
Для военнослужащих запаса также требуется дополнительное звание и детали опыта службы.
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