Як самотужки зібрати FPV-дрон для ЗСУ: інструкція в "Дії"

Зібрати FPV-дрон для ЗСУ самотужки може кожен небайдужий українець. Для цього потрібно зареєструватись на порталі "Житомирський дрон" за допомогою "Дія.Підпис".

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Дія", платформа "Житомирський дрон".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про ініціативу та як авторизуватися на платформі.

Для чого використовують FPV-дрони

Керування FPV-дронами здійснюється за допомогою функції "вид від першої особи" (англійською абревіатура FPV розшифровується як First Person View).

Йдеться про можливість передавання відео в реальному часі з камери, що встановлена в передній частині БПЛА.

Тобто оператор керує безпілотником за допомогою пульта і бачить місцевість навколо за допомогою спеціальних окулярів - буцімто він сидить усередині самого літального апарату (подібно до пілота).

Застосування FPV-дронів у війні проти російських загарбників суттєво допомагає Збройним силам - зберігає життя наших військових і дозволяє прицільно знищувати ворога й дороговартісну ворожу техніку.

Дрони допомагають нищити ворога й наближають Україну до перемоги (фото: diia.gov.ua)

Як навчитися збирати FPV-дрони

Нещодавно веб-портал "Дія" повідомив, що відтепер кожен українець може навчитися самостійно збирати FPV-дрони для військових.

Для цього потрібно авторизуватися на запущеному Житомирською міською радою порталі "Житомирський дрон" за допомогою "Дія.Підпис".

Уточнюється, що цей майданчик об'єднує інженерів, постачальників, логістів та донаторів, "щоб дронів на фронті стало ще більше".

"Завдяки платформі кожен зможе дізнатися чіткий алгоритм дій та самостійно створювати такі БПЛА. Або стати постачальником запчастин чи задонатити на дрони", - зауважили в "Дії".

Наголошується, що мешканці Житомирської громади зможуть також отримати 6 тисяч гривень компенсації за зібраний дрон.

Логотип платформи (скріншот: dron.zt-rada.gov.ua)

Що потрібно для реєстрації та початку роботи

Кожному, хто хоче самотужки зібрати FPV-дрон, потрібно:

перейти на платформу

натиснути "Хочу зібрати дрон"

авторизуватися через "Дія.Підпис"

автоматично отримати оригінальний позивний (щоб захистити персональні дані)

пройти онлайн-навчання

обрати, який саме дрон збиратимете

отримати деталі про запчастини (за потреби можна зв'язатися зі службою технічної підтримки)

зібрати БПЛА

передати дрон через логіста на тестування

"І це все! Якщо тестування успішне, дрон поїде на фронт. А ви зможете переглянути, як ваша "пташка" відпрацювала по ворожих цілях", - пояснили в "Дії".

Алгоритм дій (скріншот: dron.zt-rada.gov.ua)

Як постачати запчастини й донатити

Якщо ви хочете не збирати дрони, а постачати для них запчастини, потрібно:

перейти на платформу

натиснути "Хочу стати постачальником запчастин"

авторизуватися через "Дія.Підпис"

надати посилання на запчастини у вашому інтернет-магазині

дочекатися, допоки інженери почнуть замовляти деталі для своїх дронів

"До проекту можуть долучатися інші громади та міста - і також частково компенсувати своїм жителям вартість зібраного дрона. Для цього на головній сторінці виберіть "Стати партнером проекту", - додали в "Дії".

Крім того, платформа дозволяє задонатити на дрони без авторизації.

Зазначимо, що станом на 5 січня проект зібрав лише 109 176 грн з 5 000 000 грн запланованих.

Збір на дрони для ЗСУ (скріншот: dron.zt-rada.gov.ua)