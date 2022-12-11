Скільки води потрібно пити під час їди: лікар назвав точну кількість

Скільки можна пити води

За словами лікаря, вода під час їди не становить жодної загрози для людей, які:

не знають, що таке здуття живота, печія та тяжкість у шлунку;

не дивляться телевізор чи не сидять за столом за правилом: "в одній руці столовий прибор, в іншій телефон";

ніколи не знали стресу і психоемоційних потрясінь.

Таким людям під час їди можна випивати до двох склянок води.

Однак, люди, які після прийому їжі відчувають відрижку, тяжкість у шлунку, печію та здуття живота, мають не здоровий шлунково-кишковий тракт. Для таких людей максимальна норма води становить 40 мл.

Лікар каже, що вода сприяє швидшому просуванню їжі зі шлунка в кишечник без достатнього її перетравлення.

Кому не варто пити вожу під час їди

Це стосується людей з ГЕРХ (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба), через явище поганого змиканням сфінктера шлунку.

Також спеціаліст розповів, що поширеним міфом також є те, що вода розбавляє шлунковий сік. Вода не змінює показник рН шлункового соку.

"На цю тему проводили обширне дослідження. Пацієнтам перед операцією давали 300 мл води натщесерце, потім їх вводили в стан наркозу, вимірювали рівень pH у шлунку. Результат у всіх один - нормальний показник в районі 1,5-3,5. Соляну кислоту дуже важко розбавити. Вона буде секретуватися постійно в тій кількості, яка необхідна для здійснення функції травлення", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, алкоголь посилює кислотність та стимулює апетит.