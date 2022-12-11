Сколько воды нужно пить во время еды: врач назвал точное количество

Сколько можно пить води

По словам врача, вода во время еды не представляет никакой угрозы для людей, которые:

не знают, что такое вздутие живота, изжога и тяжесть в желудке;

не смотрят телевизор или не сидят за столом по правилу: "в одной руке столовый прибор, в другой телефон";

никогда не знали стресса и психоэмоциональных потрясений.

Таким людям во время еды можно выпивать до двух стаканов воды.

Однако люди, которые после приема пищи испытывают отрыжку, тяжесть в желудке, изжогу и вздутие живота, имеют не здоровый желудочно-кишечный тракт. Для таких людей максимальная норма воды составляет 40 мл.

Врач говорит, что вода способствует более быстрому продвижению пищи из желудка в кишечник без достаточного ее переваривания.

Кому не стоит пить вожу во время еды

Это касается людей с ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), из-за явления плохого смыкания сфинктера желудка.

Также специалист рассказал, что распространенным мифом является то, что вода разбавляет желудочный сок. Вода не изменяет показатель рН желудочного сока.

"На эту тему проводили обширное исследование. Пациентам перед операцией давали 300 мл воды натощак, затем их вводили в состояние наркоза, измеряли уровень pH в желудке. Результат у всех один - нормальный показатель в районе 1,5-3,5. Соляную кислоту очень тяжело разбавить. Она будет секретироваться постоянно в том количестве, которое необходимо для осуществления функции пищеварения", - говорится в сообщении.

Кроме того, алкоголь усиливает кислотность и стимулирует аппетит.