Чому не можна пити мінеральну воду щодня і до яких проблем це призводить

Мінеральна вода містить багато корисних речовин, які необхідні нашому організму. Проте щоденне її споживання без призначення лікаря може нашкодити здоров'ю.

Про те, чому не можна безконтрольно пити мінеральну воду, розповідаємо у матеріалі нижче.

Чи вся мінеральна вода - корисна

Користь мінеральної води залежить від мінералів, які входять у її склад. А також їхньої кількості. Якщо таких солей менше ніж 1 грама на літр - це звичайна столова вода. Її можна пити без обмежень. Якщо більше - це вже мінеральна вода.

Мінеральність води залежить від родовища та того, з якими гірськими породами вода контактувала під землею.

Мінеральна вода буває гідрокарбонатною, сульфатною, хлоридною чи змішаною. І кожна з них має свої лікувальні властивості. Наприклад, гідрокарбонатна допомагає при підвищеній кислотності шлунку, а хлоридна - при зниженій.

Відповідно мінеральну лікувальну воду має призначати медик, виходячи зі стану здоров'я людини.

Як може нашкодити мінеральна вода

Неправильне пиття мінеральної води загрожує негативними наслідками для здоров'я. Зокрема зловживання таким напоєм може підвищити кислотність настільки, що призведе до передвиразкового стану. Або ж може збільшити тиск.

На лікувальних мінеральних водах виробники ставлять позначку про те, що цей напій не можна споживати довше протягом певного терміну - наприклад, не довше 3 місяців.

Тому обов'язково завжди перевіряйте етикетку та контролюйте, скільки часу ви п'єте цю воду. Робіть перерву у кілька місяців у її споживанні.

Якщо мінеральна вода збагачена кальцієм, то при надмірному вживанні напою можна отримати ускладнення і перевищення вмісту цього елемента у крові.

Тоді прискорюється процес згортання крові, що загрожує утворенням тромбів. І як наслідок, виникають інсульти та інфаркти. Кальцій також може відкладатися на клапанах серця, що надалі призведе до аритмії.

Також важливою характеристикою є те, вода газована. У невеликій кількості вживання такої не принесе шкоди, але при постійному споживанні вона може викликати здуття живота і розвиток хвороб.