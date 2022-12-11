Скільки води потрібно пити під час їди: лікар назвав точну кількість

Вода - один з найважливіших компонентів раціону людини. Від того, як ми її вживаємо, залежить наше здоров’я. Тому варто знати, як правильно пити воду та коли, щоб отримати найбільшу користь для організму.

Про це розповів сімейний лікар та інфекціоніст Віктор Петров в Instagram .

Скільки можна пити води

За словами лікаря, вода під час їди не становить жодної загрози для людей, які:

не знають, що таке здуття живота, печія та тяжкість у шлунку;

не дивляться телевізор чи не сидять за столом за правилом: "в одній руці столовий прибор, в іншій телефон";

ніколи не знали стресу і психоемоційних потрясінь.

Таким людям під час їди можна випивати до двох склянок води.

Однак, люди, які після прийому їжі відчувають відрижку, тяжкість у шлунку, печію та здуття живота, мають не здоровий шлунково-кишковий тракт. Для таких людей максимальна норма води становить 40 мл.

Лікар каже, що вода сприяє швидшому просуванню їжі зі шлунка в кишечник без достатнього її перетравлення.

Кому не варто пити вожу під час їди

Це стосується людей з ГЕРХ (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба), через явище поганого змиканням сфінктера шлунку.

Також спеціаліст розповів, що поширеним міфом також є те, що вода розбавляє шлунковий сік. Вода не змінює показник рН шлункового соку.

"На цю тему проводили обширне дослідження. Пацієнтам перед операцією давали 300 мл води натщесерце, потім їх вводили в стан наркозу, вимірювали рівень pH у шлунку. Результат у всіх один - нормальний показник в районі 1,5-3,5. Соляну кислоту дуже важко розбавити. Вона буде секретуватися постійно в тій кількості, яка необхідна для здійснення функції травлення", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, алкоголь посилює кислотність та стимулює апетит.