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Скільки відсотків чоловіків, на думку українців, заробляють від тисячі доларів на місяць

Середа 24 січня 2024 13:47
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Скільки відсотків чоловіків, на думку українців, заробляють від тисячі доларів на місяць Скільки відсотків чоловіків в Україні заробляють від тисячі доларів (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Українські чоловіки з давніх давен мають таку установку, що вони є годувальниками родини. Ця тактика досі актуальна, але зараз на це потрібно багато грошей, тому блогер дізнався, скільки відсотків чоловіків, заробляють від тисячі доларів.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео блогера Voldemarrrin.

Який відсоток чоловіків в Україні заробляють від тисячі доларів на місяць

Український блогер, який займається інвестиціями та трейдингом дізнавшись статистику, вирішив запитати думку людей з приводу заробітку чоловіків у нашій країні.

Українці різного віку на камеру озвучили свої припущення і вони виявились такими:

  • "Десь відсотків 20"
  • "Відсотків 60"
  • "Десь 73 відсотки"
  • "Відсотків 20".

Звісно, дивлячись навколо, багато хто думає, що відсоток чоловіків з гарною зарплатою високий, але він складає лише 6,5 відсотків, виходячи з відео.

Також люди приєдналися у коментарях та висловили свою думку з приводу цього питання:

  • "Давайте будем чесними, в статистику не ввійшли ті, хто не платить податки та/або отримує в конверті, тому реально відсотків 10 мінімум"
  • "Здається, це офіційна статистика, де у нас люди отримують на папері мінімалку. Дивлячись на кількість дорогих авто, щось не вірю я, що їх можна купити на зп в 15000 гривень".

Обурення деяких людей зрозуміло, адже неофіційно можна заробляти набагато більше, ніж одну тисячу доларів, але ж ці кошти ні в яку статистику не входять, тому вона така невелика.

Раніше ми розповідали про те, в який період життя хотіли б повернутися українці.

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