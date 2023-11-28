Українці відповіли, хто має фінансово забезпечувати родину: чоловік чи жінка
В нашій країні все ще прийнято, що зокрема забезпечення родини лежить на плечах чоловіка. Проте часи змінюються і з’являються нові тенденції, які пропагують рівноправ’я.
А про те, чи розповсюджується воно на питання забезпечення родини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтернет-портал для знайомств в Instagram Kismia.
Українці відповіли, хто має забезпечувати родину
З самого дитинства ми маємо перед очима сталу картинку сімейного статуту, де батько заробляє гроші, а мама виховує діточок. Проте й мама може в цей час працювати, але витрачати гроші виключно на себе та свої потреби.
Та оскільки зараз багато жінок несуть все на своїх плечах, з певних причин та самі можуть годувати всю родину і таких випадків не мало, змінився й наш світогляд.
Ведуча порталу Kismia опитала перехожих людей, які висловили свою чесну думку з приводу того, хто ж врешті-решт має забезпечувати родину. В опитуванні брали участь дві дівчини та два хлопці. Тому, стає ще цікавіше.
Українці сказали, хто має забезпечувати родину (фото: Freepik)
Отже, перша дівчина відповіла, що для неї неважливо хто в родині та просто у стосунках заробляє, головне - це амбіції того чи іншого партнера та спільний комфорт.
Один з чоловіків, на ім’я Антон, сказав, що ця задача лежить на чоловікові. Та якби його дівчина заробляла більше, був би не проти, адже все спочатку треба спробувати.
Ще один чоловік відповів, що всі родинні потреби має покривати чоловік і якби його друга половинка заробляла більше - йому було б некомфортно.
Дівчина, на ім'я Соня, яка сама заробляє професією фотографа та розлучається з чоловіком, конкретно сказала, що родинні потреби має покривати чоловік.
Думки чоловіків та жінок, на диво, майже зійшлися і вони дійсно кажуть лише про одне, що у парі має бути комфорт, який пара забезпечує разом, хтось грошима, а хтось енергією, турботою, розумінням, інтересом та коханням.
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