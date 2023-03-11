Скільки українцям мають доплачувати за понаднормову роботу: адвокат дав відповідь

Що каже закон

Для українців передбачений 8-годинний робочий день, але під час воєнного стану були внесені зміни. Так робочий тиждень може тривати 60 годин (тобто по 12 годин 5 робочих днів).

У будь-якому разі перепрацювання не повинні бути безплатними. Такі деталі мають обговорюватись при працевлаштуванні.

"Щодо доплат за перепрацювання все це має передбачатися трудовими договорами, або контрактами, які укладаються між співробітником та роботодавцем. Тобто при працевлаштуванні ви маєте обговорювати як понаднормову роботу, так і роботу на вихідні та святкові дні", - розповідає адвокат Ростислав Кравець.

Подвійні тарифи

За додаткову роботу мають діяти подвійні тарифи. Можна просто розрахувати свою ставку: місячну зарплату поділіть на кількість робочих днів й вийде денна ставка. Цю суму поділіть на кількість робочих годин. Саме цю суму потрібно подвоїти.

Трудовий договір

Також може бути інший варіант. Наприклад роботодавець укладе з працівником договір, де за понаднормову роботу буде передбачено фіксовану доплату. Людина отримуватиме цю суму, незалежно від того, скільки годин перепрацювала.

Практика європейців

У Польщі за "надгодини" в нічний час, у вихідні та святкові дні платять 100% погодинної ставки, у решту днів - 50%. У Нідерландах це 25% за кожну додаткову годину роботи, а на свята - 100% ставки.

У Чехії за роботу у нічний час або в небезпечних умовах доплачують 10 відсотків від мінімальної оплати. Також працівник може взяти відгул на ту кількість годин, яку перепрацював. Якщо керівництво не хоче надавати його, то оплачує 25% від мінімальної оплати.

Штрафи на роботі

Адвокат Кравець наголошує, що в Україні будь-які штрафи на роботі законні лише тоді, коли чітко прописані у трудовому договорі. Людина повинна одразу розуміти, яке покарання може понести у випадку порушення правил.