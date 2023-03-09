Тримайте способи зняти готівку у банкоматі без картки

Дуже часто буває ситуація, коли ви потребуєте готівки, але не взяли з собою кредитну картку.

Ось процедура, яку слід слідувати, щоб мати можливість отримати гроші в банкоматі, пише Sante Plus.

Як зняти гроші у банкоматі без картки?

Більшість банків сьогодні пропонують зняття готівки лише за допомогою мобільного телефону. Це зручно, коли ви забули банківську картку вдома або коли її втрачено або навіть вкрадено. Звичайно, ще необхідно завантажити додаток відповідного банку та виконати зазначені кроки для зняття коштів (вони можуть відрізнятися залежно від банківських організацій).

Багато фінансових установ пропонують своїм клієнтам можливість виведення грошей за допомогою програми, що завантажується на мобільний телефон або онлайн-інтерфейсу. Ця альтернатива може бути зручнішою і менш трудомісткою, ніж звернення до традиційної банківської каси. Щоб вивести кошти, просто запропонуйте бажану суму онлайн.

Після перевірки наявності коштів клієнт отримує унікальний 9-значний код SMS. Залишається лише запровадити цей код у банкоматі, щоб зняти гроші.

На додаток до конкретного коду кожної операції деякі банки можуть вимагати введення 4-значного секретного коду, обраного під час підключення послуги.

Скільки грошей можна зняти у банкоматі?

Майже всі банки встановлюють ліміт на суму готівки у касі, яку ви можете знімати щодня. Це сума, яка зазвичай фіксується у вашому банківському договорі.

Це в першу чергу міра безпеки, щоб запобігти крадіжці ваших облікових записів злодіями. Але це також допомагає банкам стабілізувати ліквідність. Справді, цей ліміт зняття коштів допомагає краще управляти грошовим потоком.

Зверніть увагу, що банки завжди тримають у касі обмежену кількість готівки, як і банкомати. Встановивши цей ліміт, банківська установа може контролювати суму, яку вона має розподілити у будь-який час. Обмежуючи щоденне зняття коштів, банки допомагають захистити своїх клієнтів від несанкціонованого доступу.