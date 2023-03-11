Сколько украинцам должны доплачивать за сверхурочную работу: адвокат дал ответ

Что говорит закон

Для украинцев предусмотрен 8-часовой рабочий день, но во время военного положения были внесены изменения. Так рабочая неделя может занять 60 часов (т.е. по 12 часов 5 рабочих дней).

В любом случае переработки не должны быть бесплатными. Такие детали обсуждаются при трудоустройстве.

"Доплата за переработку должна предусматриваться трудовыми договорами, или контрактами, которые заключаются между сотрудником и работодателем. То есть при трудоустройстве вы должны обсуждать как сверхурочную работу, так и работу на выходные и праздничные дни", - рассказывает адвокат Ростислав Кравец.

Двойные тарифы

За дополнительную работу должны действовать двойные тарифы. Можно просто рассчитать свою ставку: месячную зарплату поделите на количество рабочих дней и выйдет дневная ставка. Эту сумму разделите на количество рабочих часов. Именно эту сумму нужно удвоить.

Трудовой договор

Также может быть другой вариант. Например, работодатель заключит с работником договор, где за сверхурочную работу будет предусмотрена фиксированная доплата. Человек будет получать эту сумму, независимо от того, сколько часов переработал.

Практика европейцев

В Польше за "сверхчасы" в ночное время, в выходные и праздничные дни платят 100% почасовой ставки, в остальные дни - 50%. В Нидерландах это 25% за каждый дополнительный час работы, а на праздники - 100% ставки.

В Чехии за работу в ночное время или в опасных условиях доплачивается 10 процентов от минимальной оплаты. Также работник может взять отгул на то количество часов, которое переработал. Если руководство не хочет предоставлять его, оплачивает 25% от минимальной оплаты.

Штрафы на работе

Адвокат Кравец отмечает, что в Украине любые штрафы на работе законны только тогда, когда четко прописаны в трудовом договоре. Человек должен сразу понимать, какое наказание может быть понесено в случае нарушения правил.