Скільки тушкувати м'ясо, щоб воно було м'яким і соковитим: поради шеф-кухарів та домогосподинь

Тушковане м'ясо - це одна з найсмачніших і найпопулярніших страв у багатьох кухнях світу. Але не завжди легко досягти ідеальної текстури - час приготування є одним з ключових факторів.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, як довго слід тушкувати різні види м'яса, щоб страва була м'якою і соковитою.
Перше, що слід враховувати - це тип м'яса. Час тушкування значно залежить від того, яке м'ясо ви використовуєте, адже різні види мають свої особливості у приготуванні.
Час тушкування також залежить від того, на якому вогні тушкувати м'ясо. Проте для більшості видів рекомендується використовувати середній або слабкий вогонь, щоб м'ясо рівномірно прогрівалося і не пересушувалося.
Щоб тушковане м'ясо було м'яким і соковитим, важливо дотримуватися кількох правил приготування:
Найпростіший спосіб визначити, що м'ясо готове - надрізати його, або спробувати відділити шматочки виделкою.
М'ясо повинно бути м'яким на і легко відділятися від кісток або поділятися на дрібні шматочки. Водночас шматочки повинні зберігати початкову форму.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: кулінарний сайт Євгена Клопотенка, Serious Eats, Food Network, Allrecipes, Taste of Home.