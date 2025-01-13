Сколько тушить мясо, чтобы оно было мягким и сочным: советы шеф-поваров и домохозяек

Тушеное мясо - это одно из самых вкусных и популярных блюд во многих кухнях мира. Но не всегда легко достичь идеальной текстуры - время приготовления является одним из ключевых факторов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, как долго следует тушить разные виды мяса, чтобы блюдо было мягким и сочным.
Первое, что следует учитывать - это тип мяса. Время тушения значительно зависит от того, какое мясо вы используете, ведь разные виды имеют свои особенности в приготовлении.
Время тушения также зависит от того, на каком огне тушить мясо. Однако для большинства видов рекомендуется использовать средний или слабый огонь, чтобы мясо равномерно прогревалось и не пересушивалось.
Чтобы тушеное мясо было мягким и сочным, важно соблюдать несколько правил приготовления:
Самый простой способ определить, что мясо готово - надрезать его, или попробовать отделить кусочки вилкой.
Мясо должно быть мягким на и легко отделяться от костей или разделяться на мелкие кусочки. При этом кусочки должны сохранять первоначальную форму.
Недавно мы писали о 4 лайфхаках для приготовления яйца пашот.
А также рассказывали 8 ошибок при запекании овощей.
При написании материала использовались такие источники: кулинарный сайт Евгена Клопотенко, Serious Eats, Food Network, Allrecipes, Taste of Home.