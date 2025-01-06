Без клопотів та розчарувань: 4 лайфхаки для приготування яйця пашот

Яйце пашот - популярний спосіб приготування яєць, при якому яйце розбивають у киплячу воду, створюючи вихор. Такий спосіб вимагає майстерності, проте є декілька лайфхаків для приготування яєць пашот, завдяки яким можна зробити ту ж страву з меншими зусиллями.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали лайфхаки, які допоможуть приготувати яйце пашот швидко і без клопотів.

Використати харчову плівку

Використання харчової плівки для приготування яйця пашот стає дедалі популярним. Це допомагає запобігти розпаданню яєчної маси, залишаючи текстуру та смак страви.

Для цього потрібно відрізати великий шматок плівки та покласти його на глибоку миску, створивши заглиблення для яйця. Розбийте в заглиблення яйце. Важливо, щоб плівка була щільною та не містила жодних дірочок.

Як варити яйце пашот в плівці (скриншот / СВІТ ПОРАД)

Зав'яжіть краї плівки так, щоб в "мішечку" не було жодного повітря. У великій каструлі доведіть воду до кипіння та занурте мішечок з яйцем на 2-3 хвилини.

Як готувати яйце пашот в харчовій плівці (скриншот / СВІТ ПОРАД)

Після цього витягніть яйце пашот, розріжте края мішечка та зніміть плівку.

Використати черпак

Значно полегшити приготування яйця пашот можуть спеціальні форми, який поміщаються в каструлю з водою. Проте їх можна легко замінити звичайним черпаком.

Як готувати яйце пашот в черпаку (скриншот / СВІТ ПОРАД)

Черпак необхідно змастити невеликою кількістю олії - соняшниковою або оливковою. Розбийте в черпак яйце, після чого обережно занурте його в киплячу воду.

Білок, який одразу відділився та сплив, необхідно прибрати. Через хвилину варіння білок згорнеться - тоді яйце потрібно обережно відділити від черпака ложкою та варити приблизно 1-1,5 хвилини.

Як готувати яйце пашот в черпаку (скриншот / СВІТ ПОРАД)

Завдяки тому, що яйце спершу варилося в металевій формі, воно вже не розвалиться при варінні в киплячій воді.

Використати скляні миски

Замість спеціальних форм для приготування яйця пашот можна використати не лише черпак, а й невеликі скляні або керамічні миски.

Для цього в миску потрібно налити 1 ст. л. води, після чого розбити яйце. При використанні скляного посуду важливо пересвідчитись, що він витримує високу температуру.

У глибокій пательні потрібно довести воду до кипіння. Рівень води має бути таким, щоб миски були занурені у рідину, але не плавали - вода з пательні не повинна потрапляти в посуд з яйцями.

Як готувати яйця пашот в мисці (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Накрийте пательню кришкою - так тепло буде рівномірно розподілятися в пательні. Готуйте яйця пашот 3,5-4 хвилини залежно від розміру яєць, після чого переставте миски зі стравою в форму для випікання з холодною водою. Це зупинить процес варіння та збереже консистенцію жовтка.

Обережно витягніть яйце з миски за допомогою силіконової лопатки - і страву можна подавати з салатом або хлібцями.

Приготувати яйце пашот на пательні

Спосіб приготування яєць пашот на пательні набагато швидший, аніж інші. Попри те, що яйце не буде мати круглої форми, його консистенція та смак будуть такими ж, як при приготуванні класичним способом.

Для того, щоб приготувати яйце пашот таким методом, пательню потрібно розігріти та влити в посуд близько 20-30 мл води. Коли вода закипить, обережно розбийте в пательню яйце, намагаючись не пошкодити жовток.

Як готувати яйце пашот на пательні (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Накрийте пательню кришкою та готуйте яйця на слабкому вогні, стежачи, щоб не випарувалася вода. Інакше яйця почнуть смажитись.

Як готувати яйця пашот на пательні (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Коли білок згорнеться і стане щільним, яйця пашот будуть готові.