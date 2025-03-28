Сколько надо зарабатывать в разных странах Европе, чтобы жить без соцпомощи

Жизнь в Европе может быть дорогой, и расходы сильно отличаются в зависимости от страны. Некоторые государства предлагают доступное жилье и низкие цены на продукты, тогда как в других даже базовые расходы значительно выше.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где в Европе можно жить с минимальным бюджетом, а где понадобится высокий доход, чтобы поддерживать комфортный уровень жизни.

Румыния

Румыния - одна из самых дешевых стран Европы, которая привлекает иммигрантов низкими ценами и доступными возможностями для работы. Даже в столице Бухаресте можно найти доступное жилье, а расходы на питание и транспорт остаются умеренными. Основные расходы включают в себя:

Аренда жилья ≈ 450 евро

Питание ≈ 200 евро

Коммунальные услуги ≈ 150 евро

Транспорт ≈ 30 евро

Образование ≈ 200 евро

Дополнительные расходы ≈ 400 евро

Румыния - одна из самых дешевых стран Европы, где комфортная жизнь возможна за 1400 евро в месяц.

Польша

Польша является популярным направлением для трудовых мигрантов благодаря стабильной экономике и относительно низкой стоимости жизни. Здесь много доступных супермаркетов и сетевых магазинов, что позволяет сэкономить на продуктах и товарах первой необходимости. Основные расходы:

Аренда жилья ≈ 500 евро

Питание ≈ 190 евро

Коммунальные услуги ≈ 120 евро

Транспорт ≈ 30 евро

Образование ≈ 200 евро

Дополнительные расходы ≈ 500 евро

Чтобы комфортно жить в Польше без соцвыплат, нужно иметь доход от 1500 евро в месяц.

Испания

Испания известна приятным средиземноморским климатом, что делает ее одним из самых привлекательных мест для проживания в Европе. В крупных городах, таких как Барселона и Мадрид, цены значительно выше, чем в менее популярных регионах. Вот средние ежемесячные расходы:

Аренда жилья ≈ 800 евро

Питание ≈ 250 евро

Коммунальные услуги ≈ 140 евро

Транспорт ≈ 45 евро

Образование ≈ 800 евро

Дополнительные расходы ≈ 1000 евро

Комфортная жизнь в Испании требует минимум 3000 евро в месяц.

Италия

Италия привлекает не только своим культурным наследием, но и широкими возможностями для трудоустройства в сфере обслуживания и строительства. Тем не менее, стоимость жизни в северных городах, таких как Милан или Венеция, значительно выше, чем на юге страны. Бюджет на месяц включает в себя:

Аренда жилья ≈ 1000 евро

Питание ≈ 300 евро

Коммунальные услуги ≈ 150 евро

Транспорт ≈ 45 евро

Образование ≈ 800 евро

Дополнительные расходы ≈ 1000 евро

Для комфортного проживания в Италии нужно зарабатывать от 3200 евро.

Уровень расходов на жизнь в разных странах Европы отличается довольно сильно (фото: Freepik.com)

Германия

Германия славится высоким качеством жизни, но уровень расходов здесь также довольно значительный. В столичных районах, таких как Берлин и Мюнхен, стоимость аренды может быть значительно выше, чем в меньших городах. Основные расходы:

Аренда жилья ≈ 1000 евро

Питание ≈ 300 евро

Коммунальные услуги ≈ 200 евро

Транспорт ≈ 85 евро

Образование ≈ 800 евро

Дополнительные расходы ≈ 1000 евро

Чтобы не зависеть от соцпомощи, нужно зарабатывать не менее 3300 евро в месяц.

Норвегия

Норвегия имеет один из самых высоких уровней жизни в мире, что обусловлено стабильной экономикой и социальными гарантиями. Однако продукты, услуги и аренда жилья здесь значительно дороже, чем в большинстве других стран Европы. Основные расходы:

Аренда жилья ≈ 1000 евро

Питание ≈ 550 евро

Коммунальные услуги ≈ 200 евро

Транспорт ≈ 80 евро

Образование ≈ 800 евро

Дополнительные расходы ≈ 1000 евро

Минимальный доход для комфортной жизни в Норвегии - 3600 евро.

Франция

Франция является одним из самых дорогих мест для проживания в Европе, особенно в таких городах, как Париж и Лион. Если вы планируете жить в менее урбанизированных регионах, расходы могут быть немного ниже. Основные расходы:

Аренда жилья ≈ 1800 евро

Питание ≈ 350 евро

Коммунальные услуги ≈ 200 евро

Транспорт ≈ 75 евро

Образование ≈ 800 евро

Дополнительные расходы ≈ 1000 евро

Чтобы комфортно жить во Франции, нужно иметь доход не менее 4200 евро.

Великобритания

Великобритания - одна из самых дорогих стран Европы, особенно в Лондоне, где расходы значительно превышают среднеевропейские показатели. Дополнительно стоит учитывать высокие налоги. Основные расходы:

Аренда жилья ≈ 2000 евро

Питание ≈ 154 евро

Коммунальные услуги ≈ 238 евро

Транспорт ≈ 119 евро

Образование ≈ 1000 евро

Дополнительные расходы ≈ 1000 евро

Чтобы жить в Великобритании без соцпомощи, нужно зарабатывать от 4500 евро в месяц.

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