Ціни на громадський транспорт у різних країнах: де їздять безплатно, а де - за шалені гроші
Громадський транспорт - основний спосіб подорожувати для туристів у закордонних містах. У світі існують міста, де мешканці та подорожувальники можуть їздити на громадському транспорті абсолютно безкоштовно, але у деяких мегаполісах вартість проїзду є дуже високою.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які міста пропонують безкоштовний транспорт, де поїздки коштують найдешевше, а де - найдорожче.
Міста з безкоштовним громадським транспортом
Деякі міста вирішили зробити транспорт загальнодоступним, покриваючи витрати з міського бюджету або спеціальних зборів. Це дозволяє зменшити затори на дорогах, покращити екологічну ситуацію та стимулювати людей відмовлятися від особистих авто. Список міст, де громадський транспорт є безкоштовним:
- Люксембург, Люксембург - з 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для всіх пасажирів.
- Таллінн, Естонія - з 2013 року мешканці міста можуть безкоштовно користуватися транспортом, оформивши спеціальну картку.
- Дюнкерк, Франція - у 2018 році міська влада зробила громадський транспорт повністю безкоштовним.
- Хасселт, Бельгія - з 1997 по 2013 рік транспорт був безкоштовним, після чого ввели символічну плату.
- Чаттануга, США - у центрі міста працює безкоштовний електричний автобус для мешканців і туристів.
Люксембурзький трамвай (фото: Вікіпедія)
Міста з найдешевшим громадським транспортом
У деяких країнах проїзд на громадському транспорті залишається доступним навіть у порівнянні з місцевими зарплатами. Часто такі міста знаходяться у Східній Європі або країнах з низьким рівнем життя, де уряди намагаються зробити транспорт максимально доступним для населення. П’ять міст із найдешевшим громадським транспортом:
- Бухарест, Румунія - місячний проїзний коштує близько 16 євро.
- Приштина, Косово - вартість місячного квитка складає приблизно 14 євро.
- Тирана, Албанія - місячний проїзний обходиться в 16 євро.
- Софія, Болгарія - проїзний на місяць коштує близько 25 євро.
- Будапешт, Угорщина - вартість місячного проїзного складає приблизно 23 євро.
Бухарестський трамвай (фото: Вікіпедія)
Міста з найдорожчим громадським транспортом
Вартість громадського транспорту може бути значно вищою в розвинених країнах із високим рівнем життя та дорогими муніципальними послугами. Такі міста інвестують у модернізацію інфраструктури, екологічний транспорт і зручність пересування, що позначається на вартості квитків. Найдорожчий громадський транспорт у таких містах:
- Лондон, Велика Британія - місячний проїзний коштує близько 233 євро.
- Дублін, Ірландія - вартість місячного квитка становить приблизно 117 євро.
- Копенгаген, Данія - місячний проїзний обійдеться в 98 євро.
- Стокгольм, Швеція - вартість місячного квитка складає близько 87 євро.
- Париж, Франція - місячний проїзний коштує приблизно 84 євро.
Лондонські автобуси (фото: Вікіпедія)
Співвідношення цін на проїзд і середніх зарплат
Важливо враховувати не лише абсолютну вартість квитка, а й те, яку частку доходу він займає у витратах мешканців. У деяких містах високі ціни на проїзд компенсуються високими зарплатами, тоді як у інших - навіть дешевий квиток може бути відчутним для бюджету. Ось як виглядає співвідношення вартості проїзду та середніх зарплат:
- Лондон, Велика Британія - при вартості проїзного 233 євро та середній зарплаті 3 500 євро витрати на транспорт становлять 6,7% доходу.
- Бухарест, Румунія - місячний проїзний за 16 євро при середній зарплаті 700 євро означає витрати близько 2,3% доходу.
- Дублін, Ірландія - із місячним квитком за 117 євро та середнім доходом 3 000 євро транспорт обходиться в 3,9% зарплати.
- Париж, Франція - при вартості проїзного 84 євро та середньому доході 2 900 євро витрати складають 2,9% зарплати.
- Софія, Болгарія - при вартості проїзного 25 євро та середньому доході 900 євро витрати на транспорт складають близько 2,8%.
Раніше ми писали, яким транспортом дешевше за все подорожувати Європою.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Liga.net та Delfi.lt.