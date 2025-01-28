Соціальна допомога у різних країнах: де можна на неї жити, а де це - просто "сльози"

Соціальні виплати для малозабезпечених - це важливий механізм, що допомагає боротися з бідністю та забезпечувати базові потреби населення. У різних куточках світу розмір таких допомог суттєво відрізняється, що залежить як від економічного рівня країн, так і від їхніх політичних пріоритетів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про соціальні системи підтримки у семи країнах, які показують контраст між високими стандартами життя та викликами, з якими стикаються малозабезпечені у менш розвинених державах.

Німеччина

У Німеччині система соціальної підтримки для малозабезпечених називається Hartz IV, і вона є прикладом високого рівня турботи про громадян. У 2024 році розмір базової виплати для дорослого становить 502 євро, а для дітей - 318-376 євро, залежно від віку. Ці виплати індексуються щороку, що гарантує їх актуальність навіть за умов інфляції.

Крім того, Німеччина надає пільги на оплату житла, медичні послуги та освіту, що знижує фінансовий тиск на малозабезпечені сім’ї. Саме завдяки цьому країна утримує лідерство серед європейських держав за рівнем соціального захисту.

США

У Сполучених Штатах соціальні виплати залежать від штату, що створює значну нерівність між регіонами. У Каліфорнії сім’я може отримати до 925 доларів на місяць через програму CalWORKs, тоді як у Техасі ця сума вдвічі менша. З 2020 року виплати зросли лише на 5-7%, що часто не покриває зростання вартості життя.

Багато американських родин стикаються із ситуацією, коли виплат недостатньо для забезпечення навіть базових потреб. Це підкреслює нерівномірність соціальної політики в країні, де підтримка залежить від місцевих бюджетів.

Франція

Франція відома своєю комплексною підтримкою малозабезпечених через програму RSA (Revenu de Solidarité Active). У 2024 році доросла особа отримує 607 євро на місяць, а додаткові виплати на дітей становлять 150-200 євро.

З 2020 року розмір допомог зріс на 8-10%, що дозволяє Франції залишатися однією з найбільш соціально орієнтованих країн Європи. Крім грошових виплат, держава забезпечує доступ до безкоштовної освіти, субсидій на житло та охорону здоров’я. Завдяки цьому французька соціальна система сприяє підтримці сімей у непростих економічних умовах.

Різниця між допомогою у багатих та бідних країнах може бути вражаючою (фото: Freepik.com)

Індія

В Індії соціальні виплати залишаються на дуже низькому рівні через обмежені можливості бюджету. Малозабезпечені родини отримують лише 500-1000 рупій на місяць, що еквівалентно 6-12 доларам. Програма PM-KISAN, спрямована на підтримку фермерів, надає 6000 рупій на рік (72 долара), чого явно недостатньо для покриття базових потреб.

Зусилля уряду щодо збільшення виплат з 2020 року мають обмежений ефект через масовість бідності в країні. Такі низькі суми підкреслюють економічні виклики, з якими стикається Індія, підтримуючи багатомільйонне населення.

Швеція

Швеція традиційно асоціюється з високим рівнем соціального захисту. У 2024 році розмір базової допомоги для дорослих становить SEK 5000-7000 (480-670 доларів), а додаткові виплати для дітей - SEK 1250-2500.

З 2020 року розміри допомог зросли на 6–8%, що дозволяє громадянам зберігати гідний рівень життя навіть у складні часи. Окрім фінансової допомоги, Швеція забезпечує доступ до безкоштовної медицини, освіти та житлових субсидій. Такий підхід гарантує стабільність і мінімізує соціальну нерівність у країні.

Нігерія

У Нігерії соціальні виплати залишаються мінімальними, що створює серйозні виклики для населення. Малозабезпечені родини отримують не більше 6 доларів на місяць, що ледве покриває вартість базових продуктів. Програма Conditional Cash Transfer охоплює лише обмежене коло осіб, залишаючи багатьох людей без підтримки.

З 2020 року уряд намагається розширити соціальні програми, але економічна криза обмежує можливості фінансування. У таких умовах навіть мінімальна допомога стає критично важливою для виживання мільйонів людей.

Канада

Канада славиться своїми гнучкими соціальними програмами, які орієнтовані на підтримку сімей. У 2024 році програма Canada Workers Benefit надає малозабезпеченим родинам до CAD 1500 (1100 доларів США) на рік, а через Canada Child Benefit сім’ї з дітьми можуть отримувати до CAD 7000 (5100 доларів США) на рік.

З 2020 року розміри виплат зросли на 10–12%, що робить цю систему однією з найбільш ефективних у Північній Америці. Канадська соціальна політика також передбачає численні програми субсидій на житло, медицину та освіту. Це дозволяє родинам не лише виживати, але й будувати краще майбутнє.