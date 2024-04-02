Скільки стажу потрібно, щоб вийти на пенсію у 2024 році

У 2024 році в Україні змінилися вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію, збільшившись на один рік для обох статей. Ця тенденція протримається до 2028 року.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Статтю 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Для отримання права на пенсію в Україні існують три вікові пороги: 60, 63 та 65 років, які визначаються залежно від загальної кількості років страхового стажу, який було накопичено.
Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у 2024 році встановлені такі критерії стажу для виходу на пенсію:
Вимоги до стажу для виходу на пенсію у віці 60 років будуть поступово збільшуватися протягом наступних років:
Для виходу на пенсію у віці 63 роки вимоги до стажу також збільшуватимуться:
Зазначимо, що для виходу на пенсію в 65 років вимога про стаж залишається незмінною і становить 15 років.
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