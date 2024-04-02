Сколько стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

В 2024 году в Украине изменились требования к страховому стажу для ухода на пенсию, увеличившись на один год для обоих полов. Эта тенденция продлится до 2028 года.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Статью 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Для получения права на пенсию в Украине существуют три возрастных порога: 60, 63 и 65 лет, которые определяются в зависимости от общего количества лет страхового стажа, который был накоплен.
Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2024 году установлены следующие критерии стажа для выхода на пенсию:
Требования к стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет будут постепенно увеличиваться в течение следующих лет:
Для выхода на пенсию в возрасте 63 года требования к стажу также будут увеличиваться:
Отметим, что для ухода на пенсию в 65 лет требование о стаже остается неизменным и составляет 15 лет.
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