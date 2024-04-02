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Сколько стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

Сколько трудового стажа нужно для выхода на пенсию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В 2024 году в Украине изменились требования к страховому стажу для ухода на пенсию, увеличившись на один год для обоих полов. Эта тенденция продлится до 2028 года.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Статью 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Что нужно знать о выходе на пенсию в 2024 году

Для получения права на пенсию в Украине существуют три возрастных порога: 60, 63 и 65 лет, которые определяются в зависимости от общего количества лет страхового стажа, который был накоплен.

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2024 году установлены следующие критерии стажа для выхода на пенсию:

  • 60 лет для тех, у кого есть не менее 31 года страхового стажа;
  • 63 года для тех, у кого есть не менее 21 года страхового стажа;
  • 65 лет для лиц со стажем от 15 до 21 года.

Требования к стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет будут постепенно увеличиваться в течение следующих лет:

  • В 2025 году нужно иметь не менее 32 лет стажа;
  • В 2026 году - по меньшей мере 33 года стажа;
  • В 2027 году -  по меньшей мере 34 года стажа;
  • В 2028 году - по меньшей мере 35 лет стажа.

Для выхода на пенсию в возрасте 63 года требования к стажу также будут увеличиваться:

  • В 2025 году стаж должен быть от 22 до 32 лет;
  • В 2026 году - от 23 до 33 лет;
  • В 2027 году - от 24 до 34 лет;
  • В 2028 году - от 25 до 35 лет.

Отметим, что для ухода на пенсию в 65 лет требование о стаже остается неизменным и составляет 15 лет.

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