Скільки сонцезахисного крему наносити? Чимало людей цього просто не знають

Сонцезахисний крем є вашим найкращим другом у боротьбі за здоров'я шкіри, запобігаючи опікам, передчасному старінню та, що найважливіше, раку шкіри. Багато хто використовує його неправильно, а саме, у недостатній кількості.

Скільки крему від сонця треба наносити на шкіру?

Проблема полягає у тому, що ефективність сонцезахисного крему, зазначена на упаковці (SPF - фактор захисту від сонця), досягається лише за умови нанесення достатньої кількості продукту. Якщо ви наносите його менше, ніж потрібно, то реальний рівень захисту значно знижується. Наприклад, якщо ви використовуєте лише половину рекомендованої кількості, SPF 30 може спрацювати як SPF 15 або навіть менше.

УФ-промені не просто викликають засмагу, вони проникають у глибокі шари шкіри, пошкоджуючи ДНК клітин. Це призводить до:

Сонячних опіків. Це класичний наслідок надмірного перебування на сонці без захисту.

Фотостаріння. Поява зморшок, пігментних плям, втрата еластичності шкіри.

Раку шкіри: Найсерйозніший наслідок, включаючи меланому - найагресивнішу форму раку шкіри.

Саме тому так важливо знати точну кількість сонцезахисного крему, яка гарантуватиме вам безпеку.

Правило двох пальців" та інші лайфхаки

Дерматологи мають чіткі рекомендації щодо кількості сонцезахисного крему, щоб забезпечити заявлений рівень SPF. Загалом, для повного покриття тіла дорослої людини потрібно приблизно 2 міліграми крему на квадратний сантиметр шкіри. На практиці це означає:

"Правило чайної ложки"

Для дорослої людини, щоб покрити все тіло, потрібно приблизно 30 мл (2 столові ложки) сонцезахисного крему. Це еквівалентно розміру кульки для гольфу.

Для окремих ділянок тіла (за "правилом двох пальців"

Це простий і ефективний спосіб дозування для обличчя та окремих частин тіла.

Обличчя та шия

Видавіть смужку крему на два пальці (вказівний та середній). Цього має бути достатньо для ретельного покриття обличчя, шиї та зони декольте.

Кожна рука:

По одній смужці крему на два пальці для кожної руки.

Кожна нога:

По дві смужки крему на два пальці для кожної ноги.

Груди та живіт

Приблизно дві смужки крему на два пальці.

Спина:

Близько трьох смужок крему на два пальці (якщо ви можете дістати самостійно, або попросіть когось).

Важливо пам'ятати, що це загальні орієнтири. Якщо у вас велика статура, або ви використовуєте лосьйон, а не крем, кількість може дещо відрізнятися. Головне - наносити видимий шар, який ви потім рівномірно розподіляєте.

Коли і як часто наносити?

Кількість крему - це лише частина рівняння. Важливо також знати, коли і як часто його наносити:

Наносьте заздалегідь

Сонцезахисний крем слід наносити щонайменше за 15-30 хвилин до виходу на сонце. Це дає шкірі час поглинути його та створити захисний бар'єр.

Повторне нанесення

Це, мабуть, найважливіший аспект, який часто ігнорують. Навіть якщо ви нанесли достатню кількість крему спочатку, він з часом змивається, стирається або руйнується під впливом УФ-променів. Повторно наносьте сонцезахисний крем кожні дві години, а якщо ви плаваєте, сильно потієте або витираєтеся рушником – одразу ж після цього, незалежно від часу.

Не забувайте про "неочевидні" місця

Вуха, задня поверхня шиї, тильна сторона рук, верхня частина стоп, шкіра голови (якщо є лисина або тонке волосся) – це зони, які часто забувають, але вони так само схильні до сонячних опіків та ризику раку шкіри.

Усі пори року, навіть у приміщенні

УФ-промені можуть проникати крізь хмари та вікна. Тому дерматологи рекомендують використовувати сонцезахисний крем (хоча б для обличчя та відкритих ділянок) щодня, цілий рік, незалежно від погоди чи перебування в приміщенні біля вікна.