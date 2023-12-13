Для виходу на пенсію українці повинні досягти 60-го віку, а також мати достатню кількість страхового стажу. Розмір виплат залежить від відрахувань у Пенсійний фонд, які здійснював роботодавець, а також від кількості стажу.
Про те, скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію групи "Ти ж юрист" у Telegram.
"Кожен українець і українка може вийти на пенсію після того, як йому або їй виповниться 60 років. Сьогодні у більшості випадків, крім визначених законодавством винятків, право на це мають люди, чий страховий стаж є більшим за 30 років. Проте до 2028 року він щорічно змінюватиметься", - пояснюють юристи.
Вони зазначають, що "страховий стаж" - це не той період, упродовж якого людина фактично працювала, а той, протягом якого роботодавець сплачував за неї до Пенсійного фонду.
"Значення має і сума відрахувань. Періоди трудової діяльності (робота, військова служба тощо), набуті людиною до 1 січня 2004 р, також включаються до страхового стажу", - кажуть експерти.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" тривалість страхового стажу, що дає право призначити пенсію за віком у 2024 році, становить:
Скільки стажу треба для виходу на пенсію у 2024-2028 роках (фото: fakty.com.ua)
З наступного року зростуть мінімальні та максимальні пенсії. З січня мінімальна пенсія в Україні збільшиться з 2 093 до 2 361 грн (+268 грн), а максимальна з 20 930 грн до 23 610 грн. Це пов’язано зі збільшенням суми прожиткового мінімуму на 2024 рік, яка становитиме 2 920 грн.
Зазначимо, що максимальні пенсії передбачені для державних службовців, працівників місцевого самоврядування, народних депутатів та науковців.
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