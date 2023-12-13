Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році

Скільки має бути стажу, щоб почати отримувати пенсію у 2024 році

"Кожен українець і українка може вийти на пенсію після того, як йому або їй виповниться 60 років. Сьогодні у більшості випадків, крім визначених законодавством винятків, право на це мають люди, чий страховий стаж є більшим за 30 років. Проте до 2028 року він щорічно змінюватиметься", - пояснюють юристи.

Вони зазначають, що "страховий стаж" - це не той період, упродовж якого людина фактично працювала, а той, протягом якого роботодавець сплачував за неї до Пенсійного фонду.

"Значення має і сума відрахувань. Періоди трудової діяльності (робота, військова служба тощо), набуті людиною до 1 січня 2004 р, також включаються до страхового стажу", - кажуть експерти.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" тривалість страхового стажу, що дає право призначити пенсію за віком у 2024 році, становить:

після досягнення віку 60 років - не менше 31 року

після досягнення віку 63 роки - не менше 21 року

після досягнення віку 65 років - не менше 15 років

Скільки стажу треба для виходу на пенсію у 2024-2028 роках (фото: fakty.com.ua)

Якими будуть пенсії у 2024 році

З наступного року зростуть мінімальні та максимальні пенсії. З січня мінімальна пенсія в Україні збільшиться з 2 093 до 2 361 грн (+268 грн), а максимальна з 20 930 грн до 23 610 грн. Це пов’язано зі збільшенням суми прожиткового мінімуму на 2024 рік, яка становитиме 2 920 грн.

Зазначимо, що максимальні пенсії передбачені для державних службовців, працівників місцевого самоврядування, народних депутатів та науковців.