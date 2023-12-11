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Пенсіонерам і не тільки: кому продовжа виплати для ВПО

Україна, Понеділок 11 грудня 2023 15:13
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Пенсіонерам і не тільки: кому продовжа виплати для ВПО Фото: Пенсіонерам продовжать виплати для ВПО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики пропонує продовжити виплату компенсації за проживання внутрішньо переміщеним особам: пенсіонерам, особам з інвалідністю, дітям-сиротам та безробітним (за певних умов).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Проектом акта пропонується:

- продовжувати виплату допомоги внутрішньо переміщеним особам ще на один 6 місячний період, виходячи з наступних умов:

  • 1) внутрішньо переміщеним особам з числа пенсіонерів;
  • 2) особам з інвалідністю 1 та 2 групи та дітям з інвалідністю;
  • 3) дітям-сироти, та дітям, позбавленим батьківського піклування.

- продовжувати виплату допомоги внутрішньо переміщеним особам ще на один 6 місячний період непрацюючим працездатним особам, які сприяли своїй економічній незалежності (стали на облік в центр зайнятості, працевлаштувались, оформили послугу догляду за дитиною "муніципальна няня" тощо).

"Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям забезпечуватиме підтримку внутрішньо переміщених осіб, виплата яким буде припинена з 1 лютого 2024 року", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Нові правила

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Уряд вирішив, що для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців - до кінця січня 2024 року.

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Міністерство соціальної політики Внутрішньо переміщені особи
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