До кінця року деякі пенсіонери обов'язково мають пройти ідентифікацію по відео: як це зробити

У грудні набули чинності правила проведення відеоідентифікації пенсіонерів. До Нового року їм потрібно підтвердити свою особу, аби продовжувати отримувати виплати.

При підготовці публікації використали джерела: Пенсійний фонд України та відео каналу "На пенсії" у YouTube.

Як записатись на проходження ідентифікації по відео

"Пенсійний фонд нарешті затвердив порядок проходження відеоідентифікації пенсіонерів. Це стосується громадян, які набули статусу внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року. Раніше, щоб отримувати пенсію, вони мали проходити раз на пів року ідентифікацію у відділенні "Ощадбанку". Але під час карантину цю норму призупинили, зараз її відновили. До Нового року її треба пройти, але вже зараз це можна зробити по відео", - каже журналіст Сергій Коробкін.

Для того, щоб записатись на проходження ідентифікації, зайдіть на сайт Пенсійного фонду України. У верхній частині екрана слід вибрати вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку" та натиснути на неї.

Як записатись на ідентифікації по відео (фото: Пенсійний фонд)

Далі у формі, що з’явиться на екрані, треба заповнити всі поля, позначені зірочкою.

У віконечку, яке пропонуватиме спосіб проведення відеоідентифікації, виберіть один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. За необхідності, вкажіть вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації (перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента або помічника тощо).

Після заповнення анкети, дайте згоду на передачу даних та натисніть "Подати заяву".

Як записатись на ідентифікацію по відео (фото: Пенсійний фонд)

До заяви можна додати ідентифікаційні документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про народження, трудова книжка тощо. Врахуйте те, що розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб.

У разі необхідності підтвердження соцвиплат малолітнім, неповнолітнім чи недієздатним особам, заяви подають їхні батьки, усиновлювачі, опікуни тощо.

Як проходитиме ідентифікація

Після подачі заяви з вами зв’яжеться уповноважений працівник органу Пенсійного фонду України для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації. Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви.

Процедура займатиме не більше 20 хв. Пенсіонеру під час розмови потрібно буде пред'явити своє пенсійне посвідчення. Працівник ПФ задаватиме багато запитань, аби переконатись, що це саме ця особа, а не шахрай. Усі дані, які розповів пенсіонер, оброблятимуться. Це займе до 13 днів. Про рішення ПФ пенсіонера повідомлять. Також зазначається, якщо зв'язок поганий, то дату ідентифікації можуть перенести.

Зазначимо, що ідентифікацію також можна пройти, звернувшись у відділення "Ощадбанку".