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Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

Кто сможет выйти на пенсию в 2024 году (фото: Volnovacha.city)
Автор: Василина Копытко

Для выхода на пенсию украинцы должны достичь 60-го возраста, а также иметь достаточное количество страхового стажа. Размер выплат зависит от отчислений в Пенсионный фонд, которые осуществлял работодатель, а также от количества стажа.

О том, сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Ти же юрист" в Telegram.

Сколько должно быть стажа, чтобы начать получать пенсию в 2024 году

"Каждый украинец и украинка может выйти на пенсию после того, как ему или ей исполнится 60 лет. Сегодня в большинстве случаев, кроме определенных законодательством исключений, право на это имеют люди, чей страховой стаж больше 30 лет. Однако до 2028 года он ежегодно будет меняться", - объясняют юристы.

Они отмечают, что "страховой стаж" - это не тот период, в течение которого человек фактически работал, а тот, в течение которого работодатель платил за него в Пенсионный фонд.

"Значение имеет и сумма отчислений. Периоды трудовой деятельности (работа, военная служба и т. п.), приобретенные человеком до 1 января 2004 г., также включаются в страховой стаж", - говорят эксперты.

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность страхового стажа, дающая право назначить пенсию по возрасту в 2024 году, составляет:

  • после достижения возраста 60 лет - не менее 31 года
  • после достижения возраста 63 года - не менее 21 года
  • после достижения возраста 65 лет - не менее 15 лет

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2024-2028 годах (фото: fakty.com.ua)

Какими будут пенсии в 2024 году

Со следующего года возрастут минимальные и максимальные пенсии. С января минимальная пенсия в Украине увеличится с 2093 до 2361 грн (+268 грн), а максимальная с 20 930 грн до 23 610 грн. Это связано с увеличением суммы прожиточного минимума на 2024 год, которая составит 2920 грн.

Отметим, что максимальные пенсии предусмотрены для государственных служащих, работников местного самоуправления, народных депутатов и ученых.

Ранее писали о том, что некоторые пенсионеры к Новому году обязательно должны пройти идентификацию по видео.

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