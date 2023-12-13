Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

Сколько должно быть стажа, чтобы начать получать пенсию в 2024 году

"Каждый украинец и украинка может выйти на пенсию после того, как ему или ей исполнится 60 лет. Сегодня в большинстве случаев, кроме определенных законодательством исключений, право на это имеют люди, чей страховой стаж больше 30 лет. Однако до 2028 года он ежегодно будет меняться", - объясняют юристы.

Они отмечают, что "страховой стаж" - это не тот период, в течение которого человек фактически работал, а тот, в течение которого работодатель платил за него в Пенсионный фонд.

"Значение имеет и сумма отчислений. Периоды трудовой деятельности (работа, военная служба и т. п.), приобретенные человеком до 1 января 2004 г., также включаются в страховой стаж", - говорят эксперты.

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность страхового стажа, дающая право назначить пенсию по возрасту в 2024 году, составляет:

после достижения возраста 60 лет - не менее 31 года

после достижения возраста 63 года - не менее 21 года

после достижения возраста 65 лет - не менее 15 лет

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2024-2028 годах (фото: fakty.com.ua)

Какими будут пенсии в 2024 году

Со следующего года возрастут минимальные и максимальные пенсии. С января минимальная пенсия в Украине увеличится с 2093 до 2361 грн (+268 грн), а максимальная с 20 930 грн до 23 610 грн. Это связано с увеличением суммы прожиточного минимума на 2024 год, которая составит 2920 грн.

Отметим, что максимальные пенсии предусмотрены для государственных служащих, работников местного самоуправления, народных депутатов и ученых.